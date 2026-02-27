16-latek z Warszawy groził rówieśnikom. Fascynował się zamachowcami

Jak policja wpadła na trop nastolatka?

Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I otrzymali niepokojące zgłoszenie dotyczące byłego ucznia jednej z warszawskich placówek. Sprawa od początku wyglądała na bardzo poważną, dlatego policjanci z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii natychmiast podjęli działania w celu zweryfikowania zagrożenia i zabezpieczenia dowodów.

Kluczowe informacje pochodziły ze środowiska szkolnego, które zaalarmowało służby o zachowaniu 16-latka. Chłopak już wcześniej sprawiał problemy dydaktyczne i wychowawcze, co w przeszłości doprowadziło do objęcia jego rodziny nadzorem kuratora sądowego. Szybka analiza sytuacji przeprowadzona przez policjantów wykazała, że zagrożenie jest bardzo realne.

Funkcjonariusze z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii śródmiejskiej komendy natychmiast przystąpili do działania. Zebrali materiał dowodowy, a następnie zatrzymali 16-latka i umieścili go w policyjnej izbie dziecka do dyspozycji sądu. W trakcie przeszukania jego miejsca zamieszkania zabezpieczono telefon komórkowy oraz laptop. Urządzenia te zostaną teraz dokładnie przeanalizowane w poszukiwaniu dalszych dowodów w sprawie.

Fascynacja zamachowcami i groźby śmierci

Z ustaleń policjantów wynika, że nastolatek wielokrotnie kierował wobec swoich rówieśników groźby karalne. Jego znajomi opisywali jego zachowanie na spotkaniach towarzyskich jako podejrzane i skryte. Chłopak miał wyrażać uznanie i zrozumienie dla „aktywnych strzelców”, czyli osób, które dopuściły się masowych strzelanin i zamachów na życie innych ludzi.

Co więcej, 16-latek kilkukrotnie zapowiadał, że sam może dokonać podobnego czynu. Jego celem mieli być uczniowie jednej ze stołecznych szkół oraz jego była dziewczyna. W toku dalszego postępowania Sąd Rejonowy w Legionowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu chłopca w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

W związku z tą sprawą policja apeluje do rodziców i opiekunów o uważne obserwowanie zachowań swoich dzieci, szczególnie w przestrzeni internetowej. Ważne jest, aby stanowczo i odpowiedzialnie reagować na wszelkie niepokojące sygnały. W przypadku problemów wychowawczych warto skorzystać ze wsparcia i pomocy oferowanej przez odpowiednie instytucje.

