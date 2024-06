Aranżacja wnętrz w czasach PRL-u. Tak wyglądało niemalże każde mieszkanie

Każdy, kto pamięta czasy PRL-u, z pewnością kojarzy również wyjątkowy wystrój ówczesnych mieszkań i domów. Niegdyś, w co drugim salonie znajdowała się meblościanka w wysokim połysku, turecki dywan ze wzorami oraz oczywiście żyrandol. Za przeszklonymi frontami w meblościance nie mogło zabraknąć także kryształów oraz całej zastawy, która używana była tylko podczas specjalnych okazji.

Ważnym elementem była także wersalka, która zazwyczaj służyła za kanapę oraz łoże do spania. W latach 60., 70., czy 80 praktycznie nic do siebie nie pasowało, lecz mimo to, miało to swój klimat. Co prawda dziś taki wystrój wnętrz byłby nie do pomyślenia, ale dawniej kupowano to, co było akurat na stanie w sklepie i nie przejmowano się ogólną prezentacją.

Zobaczcie, jak wyglądały mieszkania w czasach PRL-u. Kultowe zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

