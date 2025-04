Władzę w Niemczech przejmie AfD? "Zrównali się z chadecją"

AfD po raz pierwszy zrównała się w sondażach z CDU/CSU. Obie siły polityczne mają według badania Sonntagstrend dla "Bilda" po 24 proc. poparcia

Alternatywa dla Niemiec (AfD) zyskuje coraz większe poparcie i właśnie opublikowano pierwszy sondaż, w którym poparcie dla tego prawicowego ugrupowania zrównało się z poparciem dla rządzącego bloku CDU/CSU. Obie siły polityczne mają według badania opinii publicznej Sonntagstrend dla "Bilda" po 24 proc. poparcia. To dość zaskakujące, bo w niedawnych wyborach parlamentarnych w Niemczech pod koniec lutego zwycięska chadecja uzyskała wynik 28,5, a AfD 20,8 proc. Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) urzędującego kanclerza Olafa Scholza mogła wtedy mówić o porażce, bo zdobyła 16,4 proc. głosów, uzyskując swój najgorszy wynik w historii wyborów do Bundestagu. Zieloni mają poparcie 11,6 proc. wyborców, a lewica (Linke) 8,8 proc. Wygląda więc na to, że Niemcy, których kraj uznawany jest za de facto rządzący Unią Europejską, zdecydowanie wolą teraz prawicę.

Współprzewodnicząca partii AfD Alice Weidel napisała w sobotę, 5 kwietnia na platformie X: "Dogoniliśmy CDU/CSU. Dziękuję wszystkim! (...) Ludzie nie chcą kolejnego lewicowego rządu, w którym CDU/CSU pozwolą SPD i Zielonym dyktować politykę. Nie ma sposobu, aby ominąć AfD!". "Nigdy nie było takiej utraty poparcia w okresie między wyborami do Bundestagu a utworzeniem rządu" - podkreśla szef instytutu odpowiedzialnego za sondaż, Insa Hermann Binkert. Według niego odpowiada za to fiasko rozmów koalicyjnych. Czy to wszystko jest zła, czy dobra wiadomość dla Polski? Eurosceptyczne podejście tej partii jest dla niektórych przekonujące, zwłaszcza odrzucanie koncepcji scentralizowanego federalizmu w UE czy chęć odejścia od euro na rzecz niemieckiej waluty. Część osób jest przekonana planami zaostrzenia polityki migracyjnej. Ale nie sposób nie zauważyć innych punktów programu. Duże kontrowersje wywołuje choćby ten, który głosi chęć zniesienia sankcji nałożonych na Rosję i poprawę relacji z tym krajem. Najbardziej niepokojące jest podejście polityków tej partii do II wojny światowej. "Obecne zawężenie niemieckiej kultury pamięci do okresu narodowego socjalizmu musi zostać przełamane na rzecz szerszego spojrzenia na historię, które obejmuje również pozytywne, kształtujące tożsamość aspekty niemieckiej historii" - głosi zdumiewający fragment programu Alternatywy dla Niemiec.

AfD wyprowadzą Niemcy z NATO? "Niemcy muszą się zastanowić, na ile ten sojusz jest jeszcze korzystny”

Niedawne wypowiedzi jej liderów mogą też budzić obawy o dalsze losy NATO w Europie, a to jest dla nas niewątpliwie kluczowe. Współprzewodniczący Alternatywy dla Niemiec (AfD) Tino Chrupalla w wywiadzie dla „Die Welt” powiedział, że Niemcy powinny poważnie rozważyć, czy członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej jest dla nich korzystne. „Chcemy istotnie wzmocnić interesy Europejczyków. Dotychczas Europa była zmuszona realizować interesy amerykańskie. My to odrzucamy. NATO nie jest obecnie sojuszem obronnym. Wspólnota obronna musi akceptować i szanować interesy wszystkich krajów europejskich, także interesy Rosji. Jeżeli NATO nie może tego zapewnić, to Niemcy muszą się zastanowić, na ile ten sojusz jest jeszcze korzystny” - stwierdził polityk.