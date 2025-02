Podano wyniki wyborów w Niemczech! "Dwukrotny wzrost"

Konserwatywny blok CDU/CSU wygrywa wybory w Niemczech z 28,5-procentowym poparciem. Na drugim miejscu AfD z wynikiem 20,8 proc.

Nie ma wielkich niespodzianek, wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych w Niemczech są niemal dokładnie takie, jak przewidywały to sondaże. Z pierwszych wstępnych, oficjalnych danych opublikowanych w nocy z niedzieli na poniedziałek (23 na 24 lutego 2025 roku) przez Federalną Komisję Wyborczą wynika, że niedzielne wybory u naszego zachodniego sąsiada wygrał konserwatywny blok CDU/CSU, uzyskując 28,5 proc. głosów, skrajnie prawicowa AfD ma 20,8-procentowe poparcie, co stanowi dwukrotny wzrost w porównaniu z wyborami do Bundestagu w 2021 roku. Z kolei Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD) urzędującego kanclerza Olafa Scholza może mówić o porażce, bo zdobyła 16,4 proc. głosów, uzyskując swój najgorszy wynik w historii wyborów do Bundestagu. Zieloni mają poparcie 11,6 proc. wyborców, a lewica (Linke) 8,8 proc. Liberalna Wolna Partia Demokratyczna (FDP) nie przekroczyła 5-procentowego progu wyborczego, zdobywając 4,3 proc. głosów, po czym jej lider Christian Lindner ogłosił, że wycofuje się z czynnej polityki.

Kandydatem na kanclerza CDU/CSU jest Friedrich Merz. Ostrzegał przed Putinem, mówiąc o Polsce

Kandydatem na kanclerza CDU/CSU jest Friedrich Merz, który zdecydowanie dostrzega zagrożenie ze strony Rosji i którego z pewnością nie można nazwać prorosyjskim, co jest dobrą wiadomością dla Polski. Niedawno było głośno o jego wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie. "Wahacie się i unikacie tematu" – mówił podczas debaty telewizyjnej w RTL do Alice Weidel, przewodniczącej AfD. Jak stwierdził, jego zdaniem Władimir Putin tak naprawdę marzy o "Wielkiej Rosji", która obejmuje część Polski i część państw bałtyckich i "ma na oku terytorium NATO", a jego agresja jest skierowana "przeciwko całemu porządkowi politycznemu, który wspólnie zbudowaliśmy po 1990 roku".

Wir leben in einer Zeit großer Herausforderungen und Krisen. Ich habe mich sehr über die Glückwünsche aus dem In- und Ausland gefreut. Gemeinsam mit unseren Verbündeten wird Deutschland einen Beitrag zu Freiheit und Sicherheit in der Welt leisten. (FM) pic.twitter.com/ktTNS6D6Dq— Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) February 23, 2025

