Putin chce zająć część Polski i stworzyć "Wielką Rosję"? Mocne słowa z Niemiec

Friedrich Merz, kandydat CDU/CSU na kanclerza: Putin marzy o "Wielkiej Rosji", która obejmuje część Polski i państw bałtyckich

Co dalej z Ukrainą i Rosją? Po spotkaniu w Rijadzie, na które nie zaproszono ani przedstawicieli ukraińskich władz, ani żadnych innych europejskich krajów panuje jeszcze większy niepokój o naszą przyszłość. Wielu sądzi, że Donald Trump podaje Putinowi Ukrainę na talerzu, choć nie wszyscy są tego zdania i słychać również głosy, iż Ameryka wcale nie chce nas ani Kijowa zdradzić, zaś to, co widzimy w mediach i konferencjach prasowych polityków, to dyplomacja i wierzchołek góry lodowej. W samym środku tej politycznej zawieruchy trwają ostatnie przygotowania do niedzielnych (23 lutego) wyborów do niemieckiego parlamentu. Podczas debaty w telewizji RTL kandydaci na kanclerza Niemiec ostro ścierali się w sprawie wojny na Ukrainie. Padły mocne słowa o Polsce.

Merz: Agresja Rosji jest skierowana "przeciwko całemu porządkowi politycznemu, który wspólnie zbudowaliśmy po 1990 roku"

Kandydaci zaatakowali podczas debaty kandydatkę AfD, Alice Weidel, zarzucając jej nie dość jednoznaczne stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji i niechęć do obarczenia Rosji stuprocentową winą za wybuch wojny. "Wahacie się i unikacie tematu" – mówił Friedrich Merz, kandydat CDU/CSU. Jak stwierdził, jego zdaniem Władimir Putin tak naprawdę marzy o "Wielkiej Rosji", która obejmuje część Polski i część państw bałtyckich i "ma na oku terytorium NATO", a jego agresja jest skierowana "przeciwko całemu porządkowi politycznemu, który wspólnie zbudowaliśmy po 1990 roku". Wcześniej Financial Times pisał, że Donald Trump może wycofać amerykańskie wojska z państw bałtyckich i zostawić je Putinowi na pożarcie, sam Trump stwierdził po spotkaniu w Rijadzie, że nikt nie żądał od niego żadnego wycofywania wojsk z Europy, a on sam wcale nie chce tego robić.

23 lutego wybory parlamentarne w Niemczech. CDU-CSU 27 proc., AfD 20 proc.

Z badania YouGov wynika, że najwyższe poparcie ma chadecja (CDU/ CSU) ciesząca się poparciem 27 proc. wyborców. Na Lewicę chce zagłosować tylko 9 proc. badanych, a na prawicową partię AfD (Alternatywa dla Niemiec) 20 proc.. Socjaldemokratyczna SPD ma 17-procentowe poparcie, a Zieloni 12 proc.

"Nein, wir sind nicht neutral, Frau Weidel! Wir sind auf der Seite der Ukraine. Das sind die Menschen, hinter denen wir stehen."Unabhängig davon, wie man zu den einzelnen Kandidaten steht: Für mich persönlich war das die Schlüsselsequenz im #Quadrell. pic.twitter.com/xNjb6k2JhS— Lena Berger (@lena4berger) February 16, 2025

