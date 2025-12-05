Maja umierała w cierpieniach, Bartosz G. wyleciał do Grecji. Przełom w sprawie zabójstwa w Mławie

Zuzanna Sekuła
2025-12-05 12:58

Sąd Najwyższy w Grecji podjął kluczową decyzję w sprawie ekstradycji Bartosza G., podejrzanego o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy - przekazał "SE" dr Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny Mai. Rodzina ofiary, zdeterminowana w walce o sprawiedliwość, z niecierpliwością oczekuje na powrót 18-latka do Polski, gdzie zostanie przekazany organom ścigania. Decyzja ta kończy długotrwały i pełen zwrotów akcji proces sądowy za granicą, który wielokrotnie budził frustrację zarówno bliskich zamordowanej nastolatki, jak i mławskiej społeczności.

  • Grecki sąd podjął kluczową decyzję w sprawie ekstradycji Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo Mai z Mławy - informuje pełnomocnik rodziny zamordowanej.
  • Po długotrwałym procesie, Sąd Najwyższy Grecji zdecydował o przekazaniu podejrzanego polskim organom ścigania.
  • Kiedy Bartosz G. wróci do Polski?

Sąd Najwyższy Grecji podjął decyzję o ekstradycji Bartosza G.

Wydarzenia związane z brutalnym zabójstwem 16-letniej Mai z Mławy wstrząsnęły całą Polską. Po miesiącach oczekiwania i prawnych batalii, Sąd Najwyższy w Grecji podjął ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji Bartosza G., głównego podejrzanego w tej makabrycznej sprawie. Jak potwierdził dr Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny zamordowanej nastolatki, podejrzany zostanie przekazany polskim organom ścigania. To przełomowy moment, który otwiera drogę do osądzenia Bartosza G. w kraju, gdzie popełniono zbrodnię.

- Dziś, 5 grudnia, Sąd Najwyższy zdecydował o ekstradycji Bartosza G. do Polski. Do 18 grudnia zostanie przedstawione uzasadnienie sędziów - przekazał "SE" dr Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny zamordowanej Mai z Mławy.

Mimo podjęcia decyzji o ekstradycji, szczegóły transportu Bartosza G. do Polski pozostaną utajnione. Jest to standardowa procedura mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa i uniknięcie ewentualnych komplikacji podczas przewozu podejrzanego. 

- Sądy w Grecji i w Polsce mają ustalić, kiedy dojdzie do deportacji podejrzanego. Ze względu na przepisy kwestia ta będzie utajniona. Nawet on nie będzie wiedział, kiedy dojdzie do transportu - dodał prawnik. Artykuł jest aktualizowany.

