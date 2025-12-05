Maja umierała w cierpieniach, Bartosz G. wyleciał do Grecji. Przełom w sprawie zabójstwa w Mławie

Grecki sąd podjął kluczową decyzję w sprawie ekstradycji Bartosza G., podejrzanego o zabójstwo Mai z Mławy - informuje pełnomocnik rodziny zamordowanej.

Po długotrwałym procesie, Sąd Najwyższy Grecji zdecydował o przekazaniu podejrzanego polskim organom ścigania.

Kiedy Bartosz G. wróci do Polski?

Sąd Najwyższy Grecji podjął decyzję o ekstradycji Bartosza G.

Wydarzenia związane z brutalnym zabójstwem 16-letniej Mai z Mławy wstrząsnęły całą Polską. Po miesiącach oczekiwania i prawnych batalii, Sąd Najwyższy w Grecji podjął ostateczną decyzję w sprawie ekstradycji Bartosza G., głównego podejrzanego w tej makabrycznej sprawie. Jak potwierdził dr Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny zamordowanej nastolatki, podejrzany zostanie przekazany polskim organom ścigania. To przełomowy moment, który otwiera drogę do osądzenia Bartosza G. w kraju, gdzie popełniono zbrodnię.

- Dziś, 5 grudnia, Sąd Najwyższy zdecydował o ekstradycji Bartosza G. do Polski. Do 18 grudnia zostanie przedstawione uzasadnienie sędziów - przekazał "SE" dr Wojciech Marek Kasprzyk, pełnomocnik rodziny zamordowanej Mai z Mławy.

Mimo podjęcia decyzji o ekstradycji, szczegóły transportu Bartosza G. do Polski pozostaną utajnione. Jest to standardowa procedura mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa i uniknięcie ewentualnych komplikacji podczas przewozu podejrzanego.

- Sądy w Grecji i w Polsce mają ustalić, kiedy dojdzie do deportacji podejrzanego. Ze względu na przepisy kwestia ta będzie utajniona. Nawet on nie będzie wiedział, kiedy dojdzie do transportu - dodał prawnik. Artykuł jest aktualizowany.

Marsz białych aniołów przeszedł ulicami Mławy. Przez cały czas niebo płakało Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

-