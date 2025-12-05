Wielka niespodzianka na konferencji TVP! Ogłoszono kolejną gwiazdę "Sylwestera z Dwójką 2025"

Niespodzianka na konferencji TVP: Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" u boku Maryli Rodowicz

Konferencja prasowa "Sylwestra z Dwójką 2025", zorganizowana w katowickim Spodku, przyniosła ważne ogłoszenie, które natychmiast wzbudziło emocje. Na scenie pojawiła się trzyosobowa reprezentacja Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", ubrana w tradycyjne stroje regionalne. Artyści oficjalnie potwierdzili swój udział w sylwestrowym show TVP i jak zdradzono, wystąpią wspólnie z Marylą Rodowicz.

To może być jeden z najważniejszych punktów tegorocznego muzycznego widowiska. Połączenie królowej polskiej sceny z narodowym folklorem zapowiada występ, jakiego na sylwestrowej scenie Telewizji Polskiej jeszcze nie było - pełen barw, energii i widowiskowych choreografii.

Maryla Rodowicz w wyjątkowej oprawie

Maryla Rodowicz jest jedną z największych gwiazd sylwestrowego koncertu TVP, jednak tegoroczna edycja ma przynieść zupełnie nową jakość. Towarzyszyć jej będzie m.in. Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk", którego choreografie, tradycyjne stroje i potężne brzmienie wokalne stworzą wyjątkową oprawę muzyczną.

Piotr Kupicha w roli lokalnego reprezentanta

W Spodku pojawił się także Piotr Kupicha, lider zespołu Feel i jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów związanych ze Śląskiem. Jego obecność podkreśliła regionalny charakter tegorocznej edycji "Sylwestra z Dwójką". Kupicha swoją obecnością potwierdził udział w koncercie i zapowiedział, że szykuje specjalne wykonanie przygotowane z myślą o widzach TVP.

"Sylwester z Dwójką 2025" – wyjątkowe muzyczne widowisko

TVP zapowiada, że tegoroczna scena sylwestrowa ma połączyć gwiazdy muzyki rozrywkowej, popkulturowe ikony oraz artystów reprezentujących polską tradycję. Wyjątkowy duet Maryli Rodowicz i Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" już teraz budzi ogromne zainteresowanie. Organizatorzy podkreślają, że celem jest stworzenie widowiska, które zachwyci zarówno telewidzów, jak i publiczność zgromadzoną pod Spodkiem. Na scenie wystąpią m.in. Doda, Justyna Steczkowska, Kayah, Roksana Węgiel, Ich Troje, Piersi, Feel, Oskar Cyms, Viki Gabor, Cleo, Dawid Kwiatkowski, Kuba Badach, Margaret czy Michał Szpak.