TVP zaskakuje line-upem! Takiego składu gwiazd już dawno nie było. Kobieca eksplozja na sylwestrze

Cleo kolejną gwiazdą wieczoru – TVP stawia na kobiecą moc muzyczną

To będzie sylwestrowa noc, jakiej Telewizja Polska jeszcze nie miała. Pod katowickim Spodkiem – tam, gdzie 31 grudnia odbędzie się Sylwester z Dwójką – szykuje się prawdziwa eksplozja kobiecej energii. Do imponującej listy wykonawców dołącza Cleo, która swoim hitem "Za krokiem krok" wielokrotnie rozgrzewała publiczność do czerwoności. A to dopiero początek! W tym roku sceną TVP rządzą kobiety – i to te największego formatu.

Doda, Rodowicz, Roxie, Steczkowska – jedna scena, cztery muzyczne żywioły

Obok Cleo pojawią się bowiem Doda, Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz i Roxie Węgiel – zestaw, którego nie powstydziłyby się największe światowe festiwale. Każda z nich reprezentuje inne pokolenie, inny styl, inną muzyczną wrażliwość, ale wszystkie razem tworzą line-up gwarantujący jedno: emocje i show, o jakim będzie się mówić miesiącami.

Największa sylwestrowa impreza w Polsce – TVP celuje w efekt "wow"

TVP już wcześniej zapowiadała, że tegoroczny sylwester pod Spodkiem ma być największą imprezą muzyczną w kraju. W oficjalnych materiałach potwierdzono udział legend, gwiazd i ulubieńców publiczności, tworzących wyjątkową, międzypokoleniową mieszankę stylów. Jednak to kobiecy skład przyciąga najwięcej uwagi – do niepokornej Doda, drapieżnej Steczkowskiej, ponadczasowej Rodowicz i przebojowej Roxie dołącza Cleo ze swoim tanecznym vibem. Będzie się działo!

Spektakularna scena pod Spodkiem

W Katowicach powstaje scena, jakiej nie zobaczymy nigdzie indziej – wielopoziomowa, świetlna, multimedialna, projektowana tak, by od pierwszych sekund wywołać efekt oszałamiającego widowiska. Organizatorzy podkreślają, że transmisja zacznie się o 19:50 i warto być punktualnie, bo tegoroczny sylwester ma mieć zabójcze tempo od samego startu.

Jeśli ktoś jeszcze zastanawiał się, czy Telewizja Polska przyciągnie widzów w sylwestra, tegoroczny skład nie pozostawia żadnych wątpliwości. Z takim zestawem diw ta noc będzie należała do kobiet i TVP2.

