Największy sylwestrowy powrót roku! Ujawniamy, kto stanie na scenie obok Rodowicz, Dody i Steczkowskiej

Roxie Węgiel znowu tam, gdzie zaczynała

Sylwester 2025/2026 zapowiada się jak starcie gigantek polskiej estrady. Na scenie pojawią się Maryla Rodowicz, Doda oraz Justyna Steczkowska – ikony, które przez dekady definiowały kobiecą siłę na polskim rynku muzycznym. Teraz do tego elitarnego grona dołącza Roxie Węgiel, najmłodsza z diw i jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia.

Dla Roxie to powrót szczególny. Widzowie telewizji poznali ją właśnie dzięki TVP – od „The Voice Kids” po Eurowizję Junior, gdzie zdobyła serca fanów w całej Europie. Nic więc dziwnego, że wiadomość o jej sylwestrowym występie w Telewizji Polskiej wywołała ogromne poruszenie wśród fanów.

Rok w Polsacie, finał „Tańca z Gwiazdami” i… zwrot akcji

Rok 2024 był dla Roxie wyjątkowo intensywny. Wystąpiła w „Tańcu z Gwiazdami”, gdzie dotarła aż do wielkiego finału – i to w atmosferze ogromnego zainteresowania mediów. Udział w programie wiązał się jednak z obowiązkami wobec Polsatu, dlatego witała rok 2025 właśnie z tą stacją, pojawiając się tuż po północy podczas ich sylwestrowej imprezy.

Teraz następuje zmiana kierunku. Roxie oficjalnie wraca do TVP, wybierając ich koncert sylwestrowy jako swoje wielkie otwarcie nowego roku. To wyraźny sygnał, że artystka znów chce być bliżej publiczności, która kibicowała jej od samego początku kariery.

Sylwester TVP 2026 – wieczór pełen powrotów

W tym roku Telewizja Polska sięga po największe nazwiska, tworząc line-up, jakiego jeszcze nie było. Doda – po 10 latach przerwy – ponownie zaśpiewa na scenie publicznej stacji. Maryla Rodowicz wraca po rocznej absencji, by znów przypomnieć, dlaczego od dekad uchodzi za królową polskich Sylwestrów. Dołącza do nich Justyna Steczkowska, gwarantując wokalny show na najwyższym poziomie.

A teraz jeszcze Roxie – świeża energia obok wieloletnich ikon. Taki zestaw diw na jednej scenie to prezent, jakiego widzowie nie dostawali od lat. TVP szykuje wielkie widowisko, które ma być muzycznym mostem między pokoleniami.

Eksplozja kobiecej energii w TVP

Z Rodowicz, Dodą, Steczkowską i Roxie na jednej scenie trudno o inne zakończenie niż spektakl pełen emocji, hitów i wielkich powrotów. I choć TVP trzyma jeszcze część niespodzianek w tajemnicy, jedno jest pewne – ten Sylwester w Katowicach zapisze się w historii polskich imprez noworocznych.