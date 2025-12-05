CBŚP rozbiło gang śmieciowy. Miliony ton toksycznych odpadów zakopanych obok S6!

CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym składowaniem odpadów w powiecie słupskim i kościerskim.

Zatrzymano siedem osób, w tym kierującego grupą, odpowiedzialnych za zakopywanie ponad 18 tys. ton odpadów komunalnych obok budowanej drogi ekspresowej S6.

Sprawcy działali pod osłoną nocy, fałszując dokumentację, a koszt utylizacji odpadów przekracza 11 milionów złotych.

Jakie jeszcze metody stosowali przestępcy, aby ukryć swoją działalność i jakie zarzuty im postawiono?

W piątek (5 grudnia) kom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik prasowy CBŚP poinformował w, że funkcjonariusze CBŚP oraz wydziału do walki z przestępczością gospodarczą KWP w Poznaniu ustalili, że w dwóch miejscowościach w powiecie słupskim i kościerskim dochodziło do nielegalnego składowania odpadów.

Policjanci prowadzą w tej sprawie śledztwo pod nadzorem Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi.

Jedno ze składowisk znajduje się tuż obok budowanej drogi ekspresowej S6, co ułatwiało sprawcom ukrywanie nielegalnej działalności. Śledczy ustalili, że w nocy operator koparki wraz z osobą nadzorującą teren przygotowywali wyrobisko do przyjęcia kolejnych transportów odpadów. Koparka pracowała bez włączonych świateł, wykonując wykopy oraz poszerzając miejsce na odpady.

W nocy na teren wyrobiska zaczynały przyjeżdżać pierwsze ciężarówki z naczepami wypełnionymi odpadami. Pojazdy jeździły polnymi drogami ze zgaszonymi światłami, aby uniknąć wykrycia. Sam zrzut i zasypywanie odpadów również odbywały się w całkowitej ciemności. W trakcie jednej nocy odbywało się nawet osiem takich transportów.

- dodał kom. Wrześniowski.

Dodatkowo śledczy ustalili, że kierowcy, aby zmylić trasę przewozu, potrafili przez kilka dni jeździć z odpadami, przekładając naczepy pomiędzy różnymi ciągnikami siodłowymi. Wykorzystywano także bazę transportową oddaloną o ok. 10 km od wyrobisk, gdzie dokonywano przepinania zestawów.

Jak podało CBŚP, w nocy z 24 na 25 listopada 2025 roku funkcjonariusze przeprowadzili skoordynowaną akcję w powiatach słupskim i kościerskim. W powiecie słupskim na gorącym uczynku zatrzymano kierowcę ciężarówki oraz mężczyznę nadzorującego teren i dostarczającego paliwo do koparki.

Następnego dnia zatrzymano kolejnego kierowcę odpowiedzialnego za przepinanie ciągników siodłowych. Równolegle, w powiecie kościerskim zatrzymano dwóch mężczyzn podczas nielegalnego zrzutu odpadów. Jednym z nich był kierujący grupą przestępczą, a drugim właściciel terenu i operator koparki wykorzystywanej do zakopywania odpadów.

25 listopada przeprowadzono zatrzymania kolejnych dwóch osób oraz przeszukania w firmach zajmujących się obsługą Bazy Danych o Odpadach (BDO). Śledczy ustalili, że firmy te poświadczały nieprawdę w kartach przekazania odpadów – w dokumentacji widniały odpady mineralne i piaski, podczas gdy faktycznie przewożono i deponowano odpady komunalne.

Według wyliczeń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ujawnionych miejscach nielegalnie zdeponowano ponad 18 tysięcy ton odpadów. Szacowany koszt ich legalnego zagospodarowania przekracza 11 milionów złotych

Podejrzani usłyszeli w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Łodzi zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w tym jedna osoba kierowania grupą przestępczą, nielegalnego postępowania z odpadami oraz fałszowania dokumentacji. Na wniosek prokuratora wobec czterech podejrzanych decyzją sądu zastosowano tymczasowy areszt.

Podczas oględzin wyrobisk z udziałem biegłych oraz pracowników GIOŚ, WIOŚ w Poznaniu i WIOŚ w Gdańsku ujawniono odpady komunalne, gabaryty, worki typu big-bag i uszkodzone pojemniki typu mauzer, w których przeważały tworzywa sztuczne, głównie opakowania i tekstylia.

W operacji uczestniczyli funkcjonariusze CBŚP, policjanci z wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Poznaniu oraz inspektorzy GIOŚ, WIOŚ w Poznaniu i Gdańsku.

Sonda Jak oceniasz poziom skuteczności polskiej policji? Wysoko Umiarkowanie Nisko