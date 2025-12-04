Zabił współlokatora, ciało spakował do walizki. Wiemy, co dalej z Alanem G.

Sąd Rejonowy w Słupsku zastosował trzymiesięczny areszt dla Alana G., podejrzanego o brutalne zabójstwo.

19-latek usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, zbezczeszczenia zwłok, usiłowania wymuszenia rozbójniczego i fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Alan G. przyznał się do winy, ujawniając motyw rabunkowy oraz makabryczne szczegóły poćwiartowania i ukrycia ciała ofiary.

Jakie nowe fakty dotyczące tej wstrząsającej zbrodni wyszły na jaw i co grozi sprawcy?

Sąd Rejonowy w Słupsku przychylił się do wniosku prokuratury okręgowej i zastosował trzymiesięczny areszt wobec Alana G. Śledczy argumentowali go tym, że zastosowanie tego środka zapobiegawczego zabezpieczy dalszy tok prowadzonego śledztwa.

W środę (3 grudnia) Alan G. w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku usłyszał zarzuty. 19-latek jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem współlokatora 31-letniego Mateusza D. i zbezczeszczenie jego zwłok. Kolejne zarzuty dotyczą usiłowania wymuszenia rozbójniczego oraz fałszywego zawiadomienia o przestępstwie.

Podejrzany, jak informował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk, przyznał się śledczym do popełnienia zarzucanych mu czynów, a następnie złożył obszerne wyjaśnienia. Wynika z nich, że motywem zbrodni był rabunek rzeczy należących do ofiary.

Do zbrodni doszło 24 listopada br. w Słupsku. Alan G. potwierdził śledczym, że po dokonaniu zabójstwa, „ciało ofiary poćwiartował w łazience mieszkania przy użyciu noży kuchennych, a następnie w walizce po fragmentach przeniósł je do parku, gdzie zakopał je w workach na śmieci, a walizkę spalił”. Po zabójstwie 19-latek użył telefonu ofiary. Do matki Mateusza D. wysłał wiadomość z żądaniem 100 tys. zł w zamian za jego uwolnienie.

W poniedziałek (1 grudnia) Alan G. sam zgłosił się na Komendę Miejską Policji w Słupsku. Złożył fałszywe zawiadomienie o przestępstwie oraz fałszywe zeznania na temat rozboju, którego na nim miał się dopuścić rzekomo Mateusz D. 19-latek został zatrzymany. Tego samego dnia policja ustaliła miejsce ukrycia zwłok Mateusza D., którego zaginięcie kilka dni wcześniej zgłosiła rodzina i znajomi z pracy. Poćwiartowane zwłoki były zakopane w Parku Kultury i Wypoczynku w Słupsku.

Sekcja zwłok, o czym informował prok. Wnuk, wykazała, że Mateusz D. zmarł w wyniku zadanych mu w okolicę serca pięciu ran kłutych nożem. Do poćwiartowania ciała doszło już po śmierci mężczyzny.

Alan G. nie był wcześniej karany sądownie. Z ustaleń śledztwa wynika, że leczył się psychiatrycznie. Za popełnienie zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem grozi nawet dożywocie.

