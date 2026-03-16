Większe opłaty za sanatorium z NFZ. Kuracjusze zapłacą więcej od maja 2026

Wyjazd do sanatorium na NFZ wiąże się z opłatami za pobyt

Leczenie w uzdrowiskach organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia to nadal niezwykle popularny wybór wśród Polaków. Należy jednak pamiętać, że chociaż same zabiegi i terapia są darmowe, to pacjenci muszą z własnej kieszeni opłacić część kosztów, takich jak zakwaterowanie i posiłki. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na początku każdego sezonu letniego te kwoty ulegają zmianie.

Wzrost kosztów pobytu w sanatorium od 1 maja 2026

Już od 1 maja pacjenci skierowani do sanatoriów przez NFZ zapłacą wyższe kwoty za swój turnus. Zgodnie z aktualnym prawem, w tym okresie wchodzi w życie wyższa, sezonowa opłata za zakwaterowanie w ośrodkach uzdrowiskowych. W praktyce oznacza to, że trzytygodniowy pobyt będzie kosztował odczuwalnie więcej niż w sezonie zimowym. Poniżej przedstawiamy szczegółowe ceny.

Cennik zakwaterowania w sanatoriach NFZ w sezonie letnim

Prezentujemy szczegółowe stawki dzienne obowiązujące w uzdrowiskach w okresie od maja do września:

Pokój jednoosobowy w studiu: 37,40 zł

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,20 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 27,30 zł

Pokój dwuosobowy w studiu: 24,90 zł

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,50 zł

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,80 zł

Pokój wieloosobowy w studiu: 13,60 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,90 zł.

Warto zaznaczyć, że te opłaty nie dotyczą wszystkich pacjentów. Dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnościami oraz weterani wojenni mają prawo do w pełni bezpłatnych turnusów organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.