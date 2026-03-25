32-latka zamieszkała u nich, miała pomagać. Śledczy mówią o torturach!

Do dramatycznych wydarzeń miało dochodzić w Salzgitter w Dolnej Saksonii między końcem 2025 roku a połową marca 2026 roku. Jak podaje „Fakt”, 32-letnia kobieta, która mieszkała u jednej z rodzin w zamian za pomoc w obowiązkach domowych, miała być przez nich brutalnie traktowana.

Niemiecka policja zatrzymała 62-letnią kobietę, jej 49-letniego męża oraz ich 28-letnią córkę. Cała trójka usłyszała zarzuty dotyczące niebezpiecznego uszkodzenia ciała.

Z ustaleń mediów wynika, że kobieta była karana za spóźnienia przy wykonywaniu obowiązków. Jak informuje NDR, oprawcy mieli stosować wobec niej wyjątkowo brutalne metody. Według tych doniesień 32-latka była zmuszana do wyrywania sobie zębów przy użyciu klucza francuskiego. Miała także zostać poparzona palnikiem gazowym, pobita kijem baseballowym, a nawet mieć przybity język do deski.

W sprawie podejrzany jest również 49-letni mężczyzna, który – według śledczych – miał bić kobietę i nagrywać akty przemocy. Na jego telefonie zabezpieczono materiały dokumentujące znęcanie się nad ofiarą. Kobieta doznała licznych obrażeń ciała.

Prokurator Christian Wolters, cytowany przez niemiecki dziennik „Bild”, podkreśla, że sprawa jest na wczesnym etapie.

Istnieje poważne podejrzenie popełnienia przestępstwa. Na tę chwilę zakładamy, że jej relacja jest wiarygodna, ale musimy to jeszcze zweryfikować — powiedział Wolters.

Śledczy zaznaczają jednocześnie, że kobieta nie była przetrzymywana wbrew swojej woli.

Z naszych informacji wynika, że mogła swobodnie wychodzić i wracać do domu — dodał prokurator.

Obecnie analizowane są nagrania zabezpieczone w telefonie podejrzanego, a policja poszukuje świadków, którzy mogą pomóc w wyjaśnieniu wszystkich okoliczności tej wstrząsającej sprawy.