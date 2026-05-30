Uzbrojony w dwa noże ruszył na policjantów. Interwencja zakończyła się tragedią

Anna Kisiel
Źródło PAP
2026-05-30 19:47

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w sobotę, 30 maja we Francji. Policjanci wezwani do sąsiedzkiej awantury natknęli się na uzbrojonego w dwa noże mężczyznę. Gdy ruszył w ich stronę, jeden z funkcjonariuszy oddał strzał. Napastnika nie udało się uratować.

Autor: Pexels.com

Do zdarzenia doszło w Bobigny, miejscowości położonej pod Paryżem. Jak podała PAP, policja została wezwana na miejsce po zgłoszeniu dotyczącym sąsiedzkiej kłótni. Według wstępnych ustaleń agresywny mężczyzna miał wcześniej zranić dwóch swoich sąsiadów. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze weszli do budynku, gdzie znajdował się podejrzany. Sytuacja bardzo szybko stała się niebezpieczna.

Jak przekazała komenda główna policji w Paryżu, po wyjściu z windy policjanci natknęli się na mężczyznę uzbrojonego w dwa noże. Według relacji służb zachowywał się agresywnie i w pewnym momencie ruszył w kierunku trzech funkcjonariuszy.

Jeden z policjantów zdecydował się użyć broni służbowej. Oddany strzał trafił napastnika w brzuch.

Na miejsce natychmiast wezwano ratowników medycznych. Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Sprawą zajmuje się teraz Generalny Inspektorat Policji, który wszczął śledztwo mające wyjaśnić okoliczności interwencji. Śledczy będą badać między innymi, czy użycie broni palnej przez funkcjonariusza było w tej sytuacji zasadne.

Według informacji przekazanych przez PAP postępowanie prowadzi również miejscowa prokuratura.

FRANCJA