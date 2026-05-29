Burdy na juwenaliach w Gliwicach! Leciały butelki i kamienie, koncert przerwano

Do niebezpiecznych wydarzeń doszło w czwartek wieczorem (28 maja) podczas juwenaliów Igry organizowanych przez Politechnikę Śląską. Według informacji przekazanych przez służby grupa osób, która nie została wpuszczona na teren wydarzenia, sforsowała zabezpieczenia i siłą wtargnęła na teren imprezy.

Na miejscu interweniowała ochrona, jednak sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Organizatorzy wezwali policję. W trakcie działań funkcjonariuszy doszło do starć z agresywnymi uczestnikami zamieszek.

– Ochrona organizatora podjęła działania mające przywrócić porządek, które jednak, z uwagi na eskalację agresji, okazały się nieskuteczne. Organizator zawnioskował do policjantów o natychmiastową pomoc – relacjonowała nadkomisarz Marzena Szwed z Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

W stronę policjantów rzucano butelkami i kamieniami. Uszkodzone zostały szyby w dwóch oznakowanych radiowozach. Mundurowi zatrzymali 17-letniego mieszkańca Gliwic, który miał dopuścić się czynnej napaści na policjanta.

Koncert został przerwany około godziny 23. Jak poinformowały służby, w zamieszkach nikt nie odniósł obrażeń.

W piątek (29 maja) odbyły się konsultacje władz miasta, uczelni, organizatorów oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ostatecznie zdecydowano, że juwenalia będą kontynuowane.

– Impreza dalej się będzie odbywać, a Igry nie zostaną przerwane – poinformował PAP rzecznik Urzędu Miasta w Gliwicach Mariusz Kopeć.

Jak podkreślił, bezpieczeństwo podczas kolejnych koncertów ma zostać znacząco zwiększone.

– Siły i środki będą wyższe od tych przewidzianych przepisami – zaznaczył rzecznik, informując o zwiększeniu liczby policjantów zabezpieczających wydarzenie.

Obecnie trwa sprzątanie Parku Chrobrego i okolic Łąki Igrowej, gdzie doszło do uszkodzeń infrastruktury po czwartkowych zajściach. Politechnika Śląska zapowiedziała także zmiany w organizacji przyszłych edycji wydarzenia. Kolejne juwenalia mają być już imprezą biletowaną.

Igry to największe juwenalia organizowane przez Politechnikę Śląską. Wydarzenie odbywa się na Łące Igrowej na terenie kampusu uczelni i co roku przyciąga tysiące uczestników.