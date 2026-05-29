W województwie śląskim ruszyły roboty drogowe polegające na budowie infrastruktury do odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A1. Ten nowoczesny system kontroli obejmie swoim zasięgiem obszar między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki, czyli jeden z najbardziej zatłoczonych szlaków komunikacyjnych w tym regionie.

Prace skupiają się obecnie wokół węzła Woźniki, zlokalizowanego na 460. kilometrze trasy w stronę Łodzi. Z uwagi na obecność drogowców wyłączono tam z użytku prawy pas ruchu, przez co kierujący muszą liczyć się ze zwężeniami jezdni i zachować w tym miejscu zdwojoną czujność.

Według zapowiedzi instalacja ma zacząć w pełni funkcjonować najpóźniej do 30 czerwca. Za kilka tygodni zmotoryzowani jadący tym fragmentem autostrady A1 będą już rozliczani za przekroczenie średniej prędkości. Co więcej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że powstaną kolejne takie urządzenia – pojawią się one na odcinkach od węzła Zabrze Północ do Zabrza Zachód oraz od wysokości Radomska do węzła Częstochowa Mykanów.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Odcinkowy pomiar prędkości (w skrócie OPP) różni się w swoim działaniu od klasycznych fotoradarów. Zamiast wychwytywać prędkość auta w pojedynczym punkcie, mechanizm ten weryfikuje czas przejazdu pomiędzy dwiema kamerami zamontowanymi na skrajnych punktach danego fragmentu drogi.

Działanie systemu jest niezwykle proste – pierwsza z kamer uwiecznia moment wjazdu samochodu, robi mu fotografię i skanuje tablice rejestracyjne. Następnie drugi obiektyw odnotowuje czas opuszczenia strefy pomiarowej, po czym algorytm samoczynnie oblicza średnie tempo przemieszczania się i ocenia, czy kierowca złamał przepisy.

Każda trasa objęta tego typu nadzorem zyskuje odpowiednie oznakowanie. Zmotoryzowani dowiadują się o początku oraz końcu pomiaru dzięki specjalnym znakom drogowym D-51a oraz D-51b.

Za całą obsługę infrastruktury odpowiada Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym funkcjonujące w ramach CANARD. To właśnie do tej instytucji przesyłane są wszystkie zgromadzone przez sprzęt informacje o potencjalnych wykroczeniach na drodze.

Uruchomienie nowego systemu na A1 ma realnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa na jednej z najważniejszych tras w południowej części Polski.