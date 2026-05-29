Aktualizacja 7:55, 29.05.2026 r.

Głos w sprawie wczorajszego zajścia zabrała nadkom. Marzena Szwed.

– W działania związane z zabezpieczeniem wydarzenia zaangażowani byli policjanci z Gliwic oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji z Katowic. Łącznie było to kilkudziesięciu mundurowych. O godzinie 22.40 organizator podjął decyzję o zakończeniu imprezy. Policyjne działania trwały do około godziny 1.30 i były skoncentrowane przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas rozchodzenia się uczestników oraz niedopuszczeniu do zakłóceń porządku publicznego – przekazała nadkom. Marzena Szwed, rzecznik prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

W trakcie interwencji zatrzymano jedną osobę – to 17-letni mężczyzna podejrzewany o czynną napaść na policjanta. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach rannych. W toku prowadzonych czynności policjanci, będą ustalać kto użył gazu pieprzowego podczas zdarzenia.

Chaos na IGRACH. Wkroczyła policja

Podczas tegorocznych IGRÓW – święta studentów Politechnika Śląska – w czwartek,28 maja doszło do poważnych incydentów związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz interwencją policji na terenie campusu i imprezy masowej.

Jak poinformowała w rozmowie z ZABRZE112.pl nadkomisarz Marzena Szwed, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, sytuacja skomplikowała się w rejonie wejścia na teren wydarzenia. Doszło tam do chwilowych, ale bardzo poważnych utrudnień związanych ze zbyt dużą liczbą osób próbujących dostać się na teren koncertów.

W momencie, gdy zgromadzeni przed wejściem uczestnicy usłyszeli pierwsze dźwięki dobiegające ze sceny, tłum zaczął masowo napierać na bramki biletowe. W związku z rosnącym chaosem i ryzykiem eskalacji zagrożenia organizator zdecydował o zakończeniu wydarzenia. O godzinie 23.43 opublikowano oficjalny komunikat:

- Kochani! Koncerty w dniu dzisiejszym 28.05.2026 zakończone. Z uwagi na Wasze bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo artystów koncerty z dnia dzisiejszego zostają odwołane. Uważajcie na siebie i Waszych bliskich!

Tłumy młodych osób forsowały barierki

W sieci zaczęły krążyć nagrania pokazujące chaos przy wejściach na teren IGRÓW. Widać na nich tłumy młodych osób wdzierających się na teren imprezy, przeskakujących przez barierki i uciekających ochronie. Na części materiałów można również zauważyć interweniujących pracowników ochrony, którzy – według relacji uczestników – mieli użyć gazu, najprawdopodobniej pieprzowego, wobec najbardziej agresywnych osób próbujących sforsować zabezpieczenia.

Z uwagi na fakt, że część uczestników nie stosowała się do poleceń służb porządkowych i dochodziło do incydentów związanych z naruszeniem porządku publicznego, na teren imprezy wkroczyli policjanci. Do działań skierowano funkcjonariuszy z Komenda Miejska Policji w Gliwicach oraz wsparcie z Oddział Prewencji Policji w Katowicach.

Policja przekazała, że działania służb polegały na rozproszeniu osób gromadzących się przy wejściach oraz przywróceniu porządku. Na ten moment nie podano oficjalnych informacji dotyczących liczby osób poszkodowanych lub zatrzymanych.

Korowód studencki przeszedł ulicami miasta

Przypomnijmy, że zgodnie z wieloletnią tradycją nieodłącznym elementem IGRÓW jest również barwny korowód studentów połączony z symbolicznym przekazaniem kluczy do miasta. Tegoroczne wydarzenie rozpoczęło się w czwartek, 28 maja, o godz. 16.00 na gliwickim Rynku, gdzie uczestnicy wspólnie zatańczyli belgijkę, a następnie przeszli ulicami miasta w kierunku Łąki Igrowej. Pierwsze koncerty rozpoczęły się o godz. 18.00.

Mimo czwartkowych wydarzeń organizatorzy zapowiadali wcześniej kolejne koncerty w ramach IGRÓW. W programie na 29 maja znaleźli się:

Lej Mi Pół

Natalia Szroeder

Ewelina Lisowska

Autentikos

Matt Palmer i Rizi Papi

Zakaz Wjazdu

IGRY w Gliwicach: