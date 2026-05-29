Dron wbił się w blok w Rumunii! Wielki pożar, są ranni

Dron uderzył w duży blok mieszkalny w Rumunii niedaleko granicy z Ukrainą. Pożar i ranni

Drony spadające na przygranicznych terenach w Rumunii to żadna nowość, ale jeszcze nigdy wcześniej od momentu wybuchu wojny na Ukrainie sytuacja nie wyglądała tak poważnie. Tym razem to już nie był mały bezzałogowiec, który spadł w krzaki. Teraz to dron, który rozbił się na bloku mieszkalnym i eksplodował! Do zdarzenia doszło minionej nocy z 28 na 29 maja w mieście Gałacz. Znajduje się kilka kilometrów od trójstyku granic z Mołdawią i Ukrainą. W wyniku uderzenia wybuchł pożar, a dwie osoby zostały ranne. Informację potwierdziło w piątek rumuńskie Ministerstwo Obrony. Według rumuńskiej stacji Pro Lider FM oraz ukraińskiego portalu ZN.UA dron uderzył w jedno z mieszkań w wieżowcu. Na miejsce skierowano straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję.

Jak podają lokalne media, dwie osoby odniosły obrażenia. Poszkodowani zdołali samodzielnie opuścić budynek jeszcze przed przyjazdem ratowników. Pomoc medyczna została udzielona na miejscu. Do incydentu doszło w czasie rosyjskiego ataku dronowego na obwód odeski w południowej Ukrainie. Ukraińskie siły powietrzne poinformowały wcześniej o grupie bezzałogowców lecących w kierunku portu w mieście Reni nad Dunajem. Monitoring miał zarejestrować około 16 dronów typu Shahed zmierzających w stronę ukraińskiego miasta. Reni znajduje się bardzo blisko granicy z Rumunią. Odległość w linii prostej między tym miastem a rumuńskim Gałaczem wynosi około 21 kilometrów.

Seria incydentów z dronami podczas rosyjskich ataków na południe Ukrainy

Na razie nie podano oficjalnie, jaki był dokładny typ maszyny, która spadła na budynek i jak to się stało, że dron znalazł się na terenie Rumunii i uderzył w blok. Trwa także ustalanie wszystkich okoliczności zdarzenia. To nie jedyny przypadek związany z dronami odnotowany w Rumunii w ostatnich godzinach. Rumuńska telewizja publiczna TVR poinformowała, że w okolicach miejscowości Basesti w okręgu Maramuresz znaleziono kolejnego drona. Maszyna nie miała ładunku wybuchowego. Teren został zabezpieczony, a służby badają pochodzenie urządzenia. Według wstępnych informacji rozpiętość jego skrzydeł wynosi około trzech metrów. Rumunia już wcześniej notowała przypadki naruszenia swojej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskich ataków na Ukrainę. W ubiegłym miesiącu rosyjski dron również wleciał nad terytorium kraju i rozbił się w rejonie Gałacza. Po tym incydencie ambasador Rosji w Bukareszcie został wezwany do rumuńskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Także w lutym rumuńskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Wówczas ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła drona zaledwie około 100 metrów od rumuńskiej miejscowości Kilia Veche położonej nad Dunajem.

Reports of several people injured, some seriously, following the impact of a Russian one-way attack drone tonight on a residential building in Galați, Eastern Romania. pic.twitter.com/2dQO0Qxfgd— OSINTdefender (@sentdefender) May 28, 2026