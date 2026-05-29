Bawół wygląda jak Donald Trump! "Nie zostanie złożony w ofierze"

Bawół, który przypomina Donalda Trumpa stał się gwiazdą sieci. Teraz nie zostanie złożony w ofierze

Podobieństwo do prezydenta USA uratowało pewnego zwierzaka z Bangladeszu! W tym kraju nadal praktykuje się składanie ofiar religijnych z żywych zwierząt. Wśród nich są bawoły. Na rzeź podczas muzułmańskiego święta miał trafić także ten jeden, dotknięty zresztą albinizmem. Ale w ostatnim momencie coś go ocaliło! Bo ktoś zauważył pewne podobieństwo bawoła z Bangladeszu do Donalda Trumpa, zrobił zdjęcie i wrzucił je do internetu, a tam zaczął się szał. Ta "fryzura" na głowie zwierzaka wielu skojarzyła się jednoznacznie z firmową stylówką prezydenta Stanów Zjednoczonych. W efekcie bawół uniknął uboju i trafi teraz do zoo.

"Jest bardzo spokojny. Białe bawoły są zwykle łagodne i nie stają się agresywne, jeśli nie są prowokowane"

Początkowo bawół miał zostać złożony w ofierze podczas obchodów Eid al-Adha, jednego z najważniejszych świąt islamu. Właściciel zwierzęcia, 38-letni Zia Uddin Mridha, sprzedał je przed świętem. Według niego to jego młodszy brat jako pierwszy zauważył podobieństwo zwierzęcia do Trumpa Jak podkreśla Zia Uddin Mridha, charakter zwierzęcia znacząco różni się od wizerunku amerykańskiego polityka. – Jest bardzo spokojny. Białe bawoły są zwykle łagodne i nie stają się agresywne, jeśli nie są prowokowane – powiedział w rozmowie z indyjską telewizją NDTV. Białe, czyli albinotyczne, bawoły należą w Bangladeszu do rzadkości. Zwierzęta te wymagają szczególnej opieki, bo są bardziej wrażliwe na działanie promieni słonecznych. W niewoli mogą żyć nawet około 20 lat. To właśnie internetowa popularność sprawiła, że „Donald Trump” zamiast na rzeź trafił do zoo, gdzie będzie jedną z największych atrakcji dla odwiedzających.

A rare albino BUFFALO in Bangladesh nicknamed “DONALD TRUMP” was SPARED from Eid al-Adha sacrifice after going VIRAL online.The 700-kg buffalo was already sold, but the Government INTERVENED as HUGE CROWDS gathered to see it.Authorities refunded the buyer and MOVED the… pic.twitter.com/Ydfuiifq4O— Suppressed News. (@SuppressedNws1) May 27, 2026

