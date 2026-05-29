Szukają 120 nowych osób. Oferują 6000 zł na start i pieniądze na mieszkanie

Stabilna praca w mundurze
Służba w formacjach odpowiedzialnych za ochronę granic państwa od lat przyciąga osoby szukające pewnego zatrudnienia i jasno określonej ścieżki kariery. W regionie warmińsko-mazurskim rusza rekrutacja, która ma zasilić szeregi funkcjonariuszy i odpowiedzieć na rosnące potrzeby kadrowe.
W 2026 roku planujemy przyjąć do służby do 120 osób. Natomiast do służby kontraktowej do 110 osób -czytamy na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zatrudnia obecnie około 1400 funkcjonariuszy oraz ponad 300 pracowników cywilnych. Niebawem liczba ta może się zwiększyć w związku z rekrutacją. Na co jednak mogą liczyć kandydaci?
Jednym z głównych argumentów przyciągających kandydatów są oczywiście wynagrodzenia. Jak wynika z informacji przekazywanych przez oddział, początkujący funkcjonariusze mogą liczyć na:
- ok. 6100 zł netto miesięcznie – osoby do 26. roku życia,
- ok. 5600 zł netto miesięcznie – osoby powyżej 26. roku życia.
Do podstawowej pensji dochodzą również dodatki, które znacząco zwiększają miesięczne wpływy.
Dodatki mieszkaniowe i zwrot za dojazdy
Oprócz wynagrodzenia przyszli funkcjonariusze mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Wśród świadczeń znajdują się m.in.:
- świadczenie mieszkaniowe przekraczające 900 zł netto,
- zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby:140 zł miesięcznie przy odległości do 30 km,
- 180 zł przy dojazdach 30–50 km,
- 220 zł przy dystansie powyżej 50 km.
Takie rozwiązania mają ułatwić rozpoczęcie służby osobom, które nie mieszkają bezpośrednio w miejscowości pełnienia obowiązków.
Praca w Straży Granicznej. Jakie warunki trzeba spełnić?
Proces naboru składa się z kilku etapów i ma na celu sprawdzenie zarówno wiedzy, jak i predyspozycji kandydatów. W pierwszej kolejności kandydaci składają dokumenty i przechodzą ich weryfikację. Następnie czekają ich:
- test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna
- badania psychologiczne
- test sprawności fizycznej
- badanie wariografem
- komisja lekarska
Osoby zainteresowane mogą dostarczyć dokumenty bezpośrednio do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.