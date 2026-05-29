Szukają 120 nowych osób. Oferują 6000 zł na start i pieniądze na mieszkanie

Stabilna praca w mundurze

Służba w formacjach odpowiedzialnych za ochronę granic państwa od lat przyciąga osoby szukające pewnego zatrudnienia i jasno określonej ścieżki kariery. W regionie warmińsko-mazurskim rusza rekrutacja, która ma zasilić szeregi funkcjonariuszy i odpowiedzieć na rosnące potrzeby kadrowe.

W 2026 roku planujemy przyjąć do służby do 120 osób. Natomiast do służby kontraktowej do 110 osób -czytamy na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zatrudnia obecnie około 1400 funkcjonariuszy oraz ponad 300 pracowników cywilnych. Niebawem liczba ta może się zwiększyć w związku z rekrutacją. Na co jednak mogą liczyć kandydaci?

Straż Graniczna. Ile można zarobić na starcie?

Jednym z głównych argumentów przyciągających kandydatów są oczywiście wynagrodzenia. Jak wynika z informacji przekazywanych przez oddział, początkujący funkcjonariusze mogą liczyć na:

ok. 6100 zł netto miesięcznie – osoby do 26. roku życia,

ok. 5600 zł netto miesięcznie – osoby powyżej 26. roku życia.

Do podstawowej pensji dochodzą również dodatki, które znacząco zwiększają miesięczne wpływy.

Dodatki mieszkaniowe i zwrot za dojazdy

Oprócz wynagrodzenia przyszli funkcjonariusze mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Wśród świadczeń znajdują się m.in.:

świadczenie mieszkaniowe przekraczające 900 zł netto,

zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby:140 zł miesięcznie przy odległości do 30 km,

180 zł przy dojazdach 30–50 km,

220 zł przy dystansie powyżej 50 km.

Takie rozwiązania mają ułatwić rozpoczęcie służby osobom, które nie mieszkają bezpośrednio w miejscowości pełnienia obowiązków.

Praca w Straży Granicznej. Jakie warunki trzeba spełnić?

Proces naboru składa się z kilku etapów i ma na celu sprawdzenie zarówno wiedzy, jak i predyspozycji kandydatów. W pierwszej kolejności kandydaci składają dokumenty i przechodzą ich weryfikację. Następnie czekają ich:

test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna

badania psychologiczne

test sprawności fizycznej

badanie wariografem

komisja lekarska

Osoby zainteresowane mogą dostarczyć dokumenty bezpośrednio do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.