Szukają 120 nowych osób. Oferują 6000 zł na start i pieniądze na mieszkanie

Anastazja Lisowska
2026-05-29 4:30

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej prowadzi szeroko zakrojony nabór nowych funkcjonariuszy. W 2026 roku formacja planuje przyjąć nawet 120 osób do służby mundurowej oraz dodatkowo do 110 osób w ramach służby kontraktowej. To jedna z większych rekrutacji w ostatnich latach.

Autor: mjr SG Krzysztof Grzech / KGSG/ Materiały prasowe Straż Graniczna

Stabilna praca w mundurze

Służba w formacjach odpowiedzialnych za ochronę granic państwa od lat przyciąga osoby szukające pewnego zatrudnienia i jasno określonej ścieżki kariery. W regionie warmińsko-mazurskim rusza rekrutacja, która ma zasilić szeregi funkcjonariuszy i odpowiedzieć na rosnące potrzeby kadrowe.

W 2026 roku planujemy przyjąć do służby do 120 osób. Natomiast do służby kontraktowej do 110 osób  -czytamy na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej zatrudnia obecnie około 1400 funkcjonariuszy oraz ponad 300 pracowników cywilnych. Niebawem liczba ta może się zwiększyć w związku z rekrutacją. Na co jednak mogą liczyć kandydaci?

Straż Graniczna. Ile można zarobić na starcie?

Jednym z głównych argumentów przyciągających kandydatów są oczywiście wynagrodzenia. Jak wynika z informacji przekazywanych przez oddział, początkujący funkcjonariusze mogą liczyć na:

  • ok. 6100 zł netto miesięcznie – osoby do 26. roku życia,
  • ok. 5600 zł netto miesięcznie – osoby powyżej 26. roku życia.

Do podstawowej pensji dochodzą również dodatki, które znacząco zwiększają miesięczne wpływy.

Dodatki mieszkaniowe i zwrot za dojazdy

Oprócz wynagrodzenia przyszli funkcjonariusze mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. Wśród świadczeń znajdują się m.in.:

  • świadczenie mieszkaniowe przekraczające 900 zł netto,
  • zwrot kosztów dojazdu do miejsca służby:140 zł miesięcznie przy odległości do 30 km,
  • 180 zł przy dojazdach 30–50 km,
  • 220 zł przy dystansie powyżej 50 km.

Takie rozwiązania mają ułatwić rozpoczęcie służby osobom, które nie mieszkają bezpośrednio w miejscowości pełnienia obowiązków.

Praca w Straży Granicznej. Jakie warunki trzeba spełnić?

Proces naboru składa się z kilku etapów i ma na celu sprawdzenie zarówno wiedzy, jak i predyspozycji kandydatów. W pierwszej kolejności kandydaci składają dokumenty i przechodzą ich weryfikację. Następnie czekają ich:

  • test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna
  • badania psychologiczne
  • test sprawności fizycznej
  • badanie wariografem
  • komisja lekarska

Osoby zainteresowane mogą dostarczyć dokumenty bezpośrednio do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

