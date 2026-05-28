Ciepła sobota i deszczowa niedziela w Olsztynie. Pogoda zmieni się pod koniec weekendu

Pogoda w Olsztynie: 29-31 maja

Weekend w Olsztynie rozpocznie się pod chmurami, ale bez deszczu. Sobota okaże się najcieplejszym dniem, z temperaturą dochodzącą do niemal 20 stopni Celsjusza. Niestety, dobra pogoda nie utrzyma się do końca tygodnia. W niedzielę nad miasto nadciągną opady, a termometry pokażą niższe wartości.

Początek weekendu pod chmurami

Piątek, 29 maja, w Olsztynie zapowiada się jako dzień z dużym zachmurzeniem, ale bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie około 18 stopni. Noce będą jeszcze chłodne, z temperaturą spadającą do około 5°C. Warto zwrócić uwagę na wiatr, który będzie wiał z prędkością około 4 m/s.

Najcieplejszy dzień to sobota

Sobota, 30 maja, będzie najcieplejszym dniem weekendu. Mimo że na niebie wciąż dominować będą chmury, termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza. Noc również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą minimalną na poziomie około 7°C. Tego dnia osłabnie również wiatr, którego prędkość nie powinna przekraczać 3 m/s. Sobota pozostanie dniem bez deszczu.

Zmiana pogody w niedzielę

Zupełnie inna aura czeka mieszkańców Olsztyna w niedzielę, 31 maja. Ten dzień przyniesie wyraźne ochłodzenie – maksymalna temperatura spadnie do około 16 stopni. Co ważniejsze, prognozowane są słabe opady deszczu. Noc z soboty na niedzielę będzie najcieplejsza w ten weekend, z temperaturą około 9°C, ale w ciągu dnia odczujemy już zmianę pogody. Wiatr utrzyma się na spokojnym poziomie około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Brak deszczu w piątek i sobotę zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu, nawet jeśli niebo będzie pochmurne. Szczególnie sobota, z temperaturą sięgającą 20 stopni, stworzy dobre warunki do spacerów czy aktywności w miejskich parkach. Niedzielna prognoza zmusza jednak do zmiany planów. Słabe opady deszczu mogą pokrzyżować plany na dłuższe wyjścia, dlatego warto rozważyć alternatywy pod dachem lub przygotować parasole na krótsze spacery.

Dane pogodowe: OpenWeather