12-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał pod auto! Mandat dla matki

Zofia Dąbrowska
2026-05-27 16:47

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło w Orzyszu. 12-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną uderzył w samochód osobowy po tym, jak stracił panowanie nad swoim pojazdem. Na szczęście dziecku nic się nie stało, ale chłopiec z racji wieku nie miał prawa poruszać się hulajnogą elektryczną. Mandat dostała jego matka.

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Czarna, składana hulajnoga elektryczna leży przewrócona na mokrej nawierzchni, prawdopodobnie ulicy lub ścieżki. Przednie światło hulajnogi jest włączone i rzuca jasne, rozproszone światło na kałuże, tworząc odbicia i refleksy. W tle widoczna jest rozmazana panorama miasta o zmierzchu lub w nocy, z niewyraźnymi światłami samochodów i sygnalizacji świetlnej – czerwonymi, zielonymi i białymi.

12-latek na hulajnodze zderzył się z autem. Policja ukarała matkę chłopca

Dziecko na hulajnodze wjechało pod auto! Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 14 na ulicy Leśnej w Orzyszu. Policjanci ustalili, że 12-latek jadący hulajnogą elektryczną w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadącego volkswagena.Choć sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie, chłopiec nie odniósł obrażeń. Ale zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko poniżej 13. roku życia nie może samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych.  W związku z tym policjanci ukarali matkę chłopca mandatem za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę bez wymaganych uprawnień.

Czy dzieci mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi? Takie są teraz przepisy!

Policjanci na swojej stronie internetowej po raz kolejny zwracają uwagę na rosnącą liczbę niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych. Funkcjonariusze podkreślają, że wielu rodziców nadal nie zna przepisów albo je lekceważy. Zgodnie z prawem dzieci w wieku od 10 do 18 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko wtedy, gdy posiadają kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Młodsze dzieci mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Policjanci przypominają też o kolejnych zmianach w przepisach. Od 3 czerwca osoby poniżej 16. roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kasku ochronnym nie tylko na hulajnodze elektrycznej, ale także na rowerze.

