12-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał pod auto! Mandat dla matki

12-latek na hulajnodze zderzył się z autem. Policja ukarała matkę chłopca

Dziecko na hulajnodze wjechało pod auto! Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 14 na ulicy Leśnej w Orzyszu. Policjanci ustalili, że 12-latek jadący hulajnogą elektryczną w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w prawidłowo jadącego volkswagena.Choć sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie, chłopiec nie odniósł obrażeń. Ale zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko poniżej 13. roku życia nie może samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. W związku z tym policjanci ukarali matkę chłopca mandatem za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu przez osobę bez wymaganych uprawnień.

Czy dzieci mogą jeździć hulajnogami elektrycznymi? Takie są teraz przepisy!

Policjanci na swojej stronie internetowej po raz kolejny zwracają uwagę na rosnącą liczbę niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci korzystających z hulajnóg elektrycznych. Funkcjonariusze podkreślają, że wielu rodziców nadal nie zna przepisów albo je lekceważy. Zgodnie z prawem dzieci w wieku od 10 do 18 lat mogą jeździć hulajnogą elektryczną tylko wtedy, gdy posiadają kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Młodsze dzieci mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Policjanci przypominają też o kolejnych zmianach w przepisach. Od 3 czerwca osoby poniżej 16. roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kasku ochronnym nie tylko na hulajnodze elektrycznej, ale także na rowerze.

🚨 Hulajnoga elektrycza to nie zanawka - apelujemy o ostrożność 🚨 🎥 Film ku przestrodze 👇Coraz większą popularnością wśród uczestników ruchu drogowego cieszą się hulajnogi elektryczne. Choć zapewniają sporą niezależność i mobilność, korzystanie z nich wymaga rozwagi,… pic.twitter.com/xi7b0eRKrC— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) July 15, 2025

