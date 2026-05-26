Oblężenie śląskich kąpielisk w sezonie letnim

Każdego lata śląskie kąpieliska pękają w szwach. Gdy temperatury rosną, mieszkańcy regionu intensywnie poszukują miejsc, w których mogą zrelaksować się nad wodą, zażyć kąpieli słonecznych czy spędzić czas na sportowo w gronie rodziny i przyjaciół.

Jeszcze kilkanaście lat temu województwo śląskie rzadko kojarzono z letnim relaksem. Dziś jednak sytuacja diametralnie się zmieniła, ponieważ w regionie powstały nowoczesne strefy plażowe, deptaki, wypożyczalnie sprzętu pływającego oraz rozbudowana baza rekreacyjna.

Coraz więcej takich miejsc przypomina z powodzeniem znane kurorty nadmorskie. Dzięki jasnemu piaskowi, dostępności leżaków, barom plażowym i czystej wodzie, niektóre lokalizacje prezentują się niemal jak ekskluzywne resorty wakacyjne.

Wiele z tych akwenów otoczonych jest lasami oraz ścieżkami dla cyklistów, co sprawia, że można tam spędzić cały dzień – nie ograniczając się tylko do leżenia na piasku, ale też spacerując, jeżdżąc na rolkach czy rowerze.

Pogoria III zachwyca mieszkańców i turystów

W rankingach najpiękniejszych śląskich kąpielisk często na pierwszym miejscu pojawia się Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. Miejsce to od lat przyciąga nie tylko miejscowych, ale również turystów z innych części kraju.

Trudno się temu dziwić. Dzięki szerokiej plaży, jasnemu piaskowi, dużemu zbiornikowi i nowoczesnym udogodnieniom, latem można tu poczuć klimat przypominający wypoczynek nad Bałtykiem. W słoneczne dni Pogoria III staje się prawdziwym wakacyjnym sercem regionu.

Wielką zaletą tego miejsca jest czystość wody oraz ogromna przestrzeń. Akwen jest na tyle rozległy, że nawet w najbardziej upalne dni łatwo znaleźć tu miejsce na relaks. Dookoła zbiornika wytyczono trasy rowerowe, deptaki, a także zorganizowano strefy gastronomiczne i rekreacyjne.

To właśnie unikalne połączenie atmosfery nadmorskiej plaży z możliwością aktywnego spędzania czasu sprawia, że Pogoria III jest uznawana za jedno z najatrakcyjniejszych letnich miejsc w Śląskiem. Mieszkańcy odwiedzają je nie tylko po to, by się opalać, ale także pojeździć na rolkach, rowerach, pospacerować czy uprawiać sporty wodne.

Niezwykłą popularnością cieszą się tu również malownicze zachody słońca. Wielu bywalców przyznaje, że wieczorne widoki, gdy deptak zapełnia się spacerowiczami, przypominają te znane z nadmorskich kurortów.

Zobaczcie kąpielisko na zdjęciach.

Inne letnie perełki województwa śląskiego

Wśród najbardziej atrakcyjnych miejsc do kąpieli w regionie, mieszkańcy chętnie wskazują również Paprocany w Tychach oraz Jezioro Żywieckie, które urzeka górskimi krajobrazami i prawdziwie wakacyjną atmosferą.

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także Zalew Rybnicki, sosnowieckie Stawiki oraz Nakło-Chechło w Świerklańcu, gdzie w sezonie letnim znalezienie wolnego miejsca na piasku bywa nie lada wyzwaniem. Na liście najpiękniejszych wodnych miejsc odpoczynku wymienia się również Jezioro Pławniowice, gliwickie Jezioro Czechowickie oraz kąpielisko Łąka w Pszczynie.

Mieszkańcy chętnie wybierają się też nad Pogorię I i Pogorię IV, Zalew Sosina w Jaworznie czy do Ośrodka Wypoczynkowego Olza. Wszystkie te lokalizacje co roku przyciągają tysiące osób, które pragną zrelaksować się na plaży i poczuć letni klimat bez konieczności długiej podróży nad morze.