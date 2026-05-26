Pielgrzymka Mężczyzn w Piekarach Śląskich zgromadzi tysiące wiernych

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja śląskie miasto zamieni się w potężny ośrodek kultu religijnego. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, nadchodzące obchody w 2026 roku przyciągną rzesze pątników z najdalszych zakątków Polski. Całemu zjazdowi przyświeca w tym roku hasło „Uczniowie-misjonarze”, która ma przypominać o konieczności szerzenia wiary w dzisiejszych realiach.

Główne obchody zaplanowano na Kalwaryjskim Wzgórzu, gdzie o godzinie 11.00 rozpocznie się najważniejsza eucharystia. Najświętszą ofiarę odprawi biskup Krzysztof Nykiel reprezentujący Watykan, natomiast za popołudniowe nabożeństwo majowe będzie odpowiadał siedlecki biskup pomocniczy Grzegorz Suchodolski.

Zanim wierni przystąpią do mszy, wezmą udział w żarliwej modlitwie i uroczystym przemarszu z cudownym obrazem.

Harmonogram Pielgrzymki Mężczyzn w Piekarach Śląskich

Duchowni przygotowali bardzo dokładny rozkład dnia dla przybywających pątników:

8.00 – odśpiewanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP

8.30 – wspólne odmawianie różańca

9.30 – oficjalne przywitanie gości i procesja na Kalwarię z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej

11.00 – centralna msza święta celebrowana przez biskupa Krzysztofa Nykiela

13.15 – widowisko teatralne „Anioł z piekarskiego wzgórza” dedykowane najmłodszym

13.45 – spotkanie ewangelizacyjne

15.00 – majówka pod wodzą biskupa Grzegorza Suchodolskiego

16.00 – powrót do bazyliki i oficjalne zamknięcie uroczystości

Dla uczestników przygotowano specjalne wytyczne logistyczne ułatwiające sprawne poruszanie się po mieście. Pomiędzy 7.30 a 8.10 specjalni wysłannicy pokierują kierowców z placu postojowego przy ulicy Bytomskiej 60 wprost na parking bazyliki. Na miejscu udostępniona zostanie przebieralnia oraz bezpieczna przechowalnia bagażu.

Poranny harmonogram uwzględnia również zbiórkę przy zakrystii o godzinie 8.30, gdzie przewidziano pamiątkowe fotografie z duchowieństwem. Równo godzinę później ruszy wielki pochód z udziałem miejscowych rycerzy, który przejdzie z bazyliki prosto na Kalwarię.

Historia męskich pielgrzymek do Piekar Śląskich

Tradycja pieszego podróżowania do tego śląskiego ośrodka kultu narodziła się jeszcze w siedemnastym stuleciu. Z kolei zorganizowane wyprawy dedykowane wyłącznie mężczyznom odbywają się od 1947 roku, stanowiąc przez dekady fundament regionalnej tożsamości oraz przywiązania do Matki Bożej Piekarskiej.

W mrocznych czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej te spotkania nabrały głębokiego charakteru społecznego i opozycyjnego. Właśnie w tym miejscu swoje patriotyczne kazania wygłaszał gakardynał Karol Wojtyła, zanim jeszcze został wybrany na stolicę Piotrową jako Jan Paweł II.