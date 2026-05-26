Autobus potrącił kobietę na hulajnodze w Raciborzu

Do poważnego wypadku doszło w poniedziałek, 25 maja, na drodze wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na wysokości stacji diagnostycznej autobus potrącił 56-letnią mieszkankę miasta, która poruszała się hulajnogą elektryczną.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego. Ze względu na charakter zdarzenia zadysponowano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który lądował w pobliżu miejsca wypadku.

Funkcjonariusze zabezpieczali teren i prowadzili czynności mające wyjaśnić dokładne okoliczności zdarzenia

DW935 była całkowicie zablokowana

W wyniku wypadku droga wojewódzka nr 935 została całkowicie zamknięta dla ruchu. Kierowcy musieli korzystać z objazdów i liczyć się z dużymi utrudnieniami komunikacyjnymi. Policja apelowała o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wybieranie alternatywnych tras przejazdu.

Akcja służb trwała kilka godzin, a sytuacja na miejscu była bardzo poważna. O godzinie 21.45 przekazano informację o zakończeniu działań i odblokowaniu trasy. Policjanci nadal wyjaśniają dokładny przebieg i przyczyny tego niebezpiecznego zdarzenia.

Policja apeluje o rozwagę na drodze

Służby przypominają, że wraz ze wzrostem liczby hulajnóg elektrycznych na drogach rośnie również ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i użytkowników jednośladów o zachowanie rozwagi, przestrzeganie przepisów oraz wzajemną uwagę na drodze.

Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

