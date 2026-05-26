7-10 tys. brutto po studiach. Pracy będzie tylko więcej

Wysokie zarobki po studiach

Z raportu Manpower "Raport Trendów 2025. Wynagrodzenia i rynek pracy" wynika, że początkujący pracownicy działów prawnych mogą liczyć na wynagrodzenie od 7000 do 10 000 zł brutto miesięcznie. Średnia stawka dla stanowiska Junior Legal Specialist wynosi około 8500 zł brutto. Znacznie więcej zarabiają osoby z większym doświadczeniem. Legal Specialist może otrzymać od 11 000 do 18 000 zł brutto, a Senior Legal Specialist od 15 000 do 25 000 zł brutto.

Najwyższe pensje dla dyrektorów i ekspertów

Wśród stanowisk kierowniczych najwyższe wynagrodzenia przewidziano dla dyrektorów działów prawnych. Legal Director lub Head of Legal może zarabiać od 30 000 do 50 000 zł brutto miesięcznie. Dobrze opłacani są także specjaliści ds. compliance. Ich pensje mieszczą się zwykle w przedziale od 10 000 do 16 000 zł brutto. Dodatkowo świetną informacją ma być fakt, że pracy w tej branży będzie tylko więcej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Bezpieczne zawody, które przetrwają rewolucję AI

11

Pracy w prawie ma przybywać

Prognozy dla branży są bardzo optymistyczne. Liczba ofert pracy w sektorze prawnym ma bowiem rosnąć, m.in. z powodu zmian w prawie pracy oraz przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Nie da się ukryć, że na znaczeniu zyskują też nowe specjalizacje. Firmy coraz częściej szukają prawników z doświadczeniem w obszarach takich jak ESG, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo.

Rynek oczekuje dziś od prawników bowiem czegoś więcej niż tylko znajomości przepisów. Cenieni są specjaliści, którzy potrafią doradzać biznesowi, rozumieją technologię i wspierają rozwój organizacji. Tym samym njwiększe szanse na wysokie zarobki będą mieć ci, którzy połączą wiedzę prawniczą z kompetencjami przyszłości.