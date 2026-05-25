Festiwal Dobrego Porodu 2026 w Gdańsku. Znamy datę i program

2026-05-25 21:26

W połowie czerwca w Gdańsku odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Dobrego Porodu. To doskonała okazja dla przyszłych rodziców z Pomorza, by zdobyć bezcenną wiedzę, spotkać się ze specjalistami i lepiej przygotować do przyjścia dziecka na świat. Na 13 czerwca zaplanowano mnóstwo warsztatów, porad oraz darmowych konsultacji.

Autor: Natalia Deriabina/ Shutterstock

Festiwal Dobrego Porodu 2026. Jakie atrakcje przygotowano?

Dwunasta już odsłona tego popularnego wydarzenia zagości w gdańskiej Galerii Metropolia, a dokładnie w tamtejszej Echo Sferze. Przygotowano bardzo bogaty program, który obejmuje wystąpienia specjalistów, zajęcia praktyczne oraz przestrzenie dedykowane zdrowiu ciężarnych i maluszków. Głównym celem organizatorów jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom spodziewającym się dziecka, a także tym, którzy niedawno powitali na świecie swojego potomka i stawiają pierwsze kroki w nowej roli.

W ramach festiwalu zaplanowano między innymi:

  • prelekcje prowadzone przez położne, fizjoterapeutów oraz specjalistów ds. opieki noworodkowej w specjalnej strefie konferencyjnej,
  • zajęcia warsztatowe z zakresu przebiegu porodu, laktacji i dbania o higienę niemowlęcia,
  • możliwość wykonania darmowego badania KTG pod okiem doświadczonych położnych,
  • strefę relaksu z masażami i indywidualnymi poradami,
  • przestrzeń targową, gdzie zaprezentują się firmy oferujące produkty dla matek i dzieci.

Praktyczna wiedza podczas Festiwalu Dobrego Porodu w Gdańsku

Z udostępnionych materiałów promujących imprezę dowiadujemy się, że prelegenci poruszą najistotniejsze z punktu widzenia młodych rodziców kwestie. Wśród omawianych zagadnień znajdzie się kompletowanie wyprawki, proces wyboru odpowiedniego szpitala na poród, zasady naturalnego karmienia, pielęgnacja noworodka oraz powrót do formy po rozwiązaniu.

W harmonogramie prelekcji uwzględniono tak ważne tematy jak udzielanie pierwszej pomocy najmłodszym, bezpieczne przewożenie dzieci w samochodzie, rola mikrobioty w okresie ciąży, etapy rozwoju malucha oraz metody żywienia zastępczego. Uczestnicy będą mogli również porozmawiać z fizjoterapeutkami uroginekologicznymi i wykwalifikowanymi położnymi.

Szczegóły organizacyjne:

  • Termin: sobota, 13 czerwca 2026 roku
  • Lokalizacja: Gdańsk, Galeria Metropolia (przestrzeń Echo Sfera)
  • Rozpoczęcie: rejestracja rusza o godzinie 10:15

Zainteresowani szczegółowym harmonogramem oraz sposobem rejestracji mogą odwiedzić oficjalną stronę organizatora. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia ESKA Trójmiasto.

