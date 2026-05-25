Twórcy hitu „Tak to lata” wyruszają w Polskę. Bungee zapowiadają wakacyjne show

Gdzie wystąpią Bungee w ramach Letniej Trasy 2026?

Dla wszystkich, którzy szukają niezapomnianych wrażeń muzycznych podczas zbliżającego się lata, Bungee przygotowali coś specjalnego. Ci znani internetowi twórcy zapowiedzieli Letnią Trasę Bungee, obejmującą wiele polskich miast, dając fanom szansę na bezpośrednie spotkanie pod sceną.

Zapowiadają oni widowisko pełne świeżości, gwarantując potężną dawkę letniej energii i niezapomniane show. Zachęcają do organizowania się w grupy i wspólnego doświadczania wyjątkowej atmosfery koncertowej.

Zbierz ekipę, oznacz znajomych i wpadaj na Letnią Trasę Bungee - widzimy się pod sceną!

Bungee – droga od internetowych virali do scen koncertowych

Bungee to inicjatywa znanych YouTuberów, wśród których prym wiodą Bandura, Dzinold i Tuszol. Zdobyli oni ogromną popularność dzięki różnorodnym materiałom wideo, wyzwaniom i transmisjom na żywo, które generują miliony odsłon. Z czasem ich działalność rozszerzyła się o twórczość muzyczną, co pozwoliło im przenieść charakterystyczną dla nich energię do świata rzeczywistego.

Prawdziwym hitem okazał się utwór „Tak to lata”, który błyskawicznie stał się internetowym viralem i wizytówką grupy. Ta utrzymana w imprezowym tonie piosenka udowodniła, że Bungee to nie tylko internetowy fenomen, ale też artyści potrafiący rozgrzać publiczność na żywo.

Kiedy i gdzie kupić bilety na koncerty Bungee?

Dla tych, którzy nie chcą przegapić okazji zobaczenia Bungee na żywo, mamy dobrą wiadomość – sprzedaż biletów już się rozpoczęła. Ze względu na rosnącą popularność twórców, organizatorzy zalecają pośpiech w nabywaniu wejściówek.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu można znaleźć na Facebooku, a bilety dostępne są w sprzedaży internetowej. Patronat nad trasą objęło Radio ESKA Trójmiasto.