Były "Chłopak do wzięcia" ujawnił zarobki! Tyle brał za jeden odcinek, a potem miał problemy

Program "Chłopaki do wzięcia" od lat przyciąga przed telewizory tłumy widzów. Bohaterowie reality show szybko zdobywają rozpoznawalność, a niektórzy z nich stają się wręcz internetowymi gwiazdami. Wielu fanom może się wydawać, że udział w tak popularnym formacie oznacza duże pieniądze i łatwe życie. Tymczasem Sebastian Czajewski, znany widzom jako "Czajnik", właśnie ujawnił, jak naprawdę wyglądały jego zarobki za występy przed kamerami.

Tyle zarobił "Czajnik" jako "Chłopak do wzięcia"

Były uczestnik programu pojawił się niedawno w internetowym programie "Przystanek Lombard" na YouTube.com. To właśnie tam zdecydował się szczerze opowiedzieć o kulisach udziału w produkcji Polsatu. Nie ukrywał, że rozpoznawalność przyniosła mu zarówno dobre, jak i bardzo przykre doświadczenia.

Największe emocje wzbudziły jednak konkretne kwoty, jakie — jak twierdzi — otrzymywał za nagrania do programu. Czajnik bez ogródek wyliczył, ile pieniędzy trafiało do jego kieszeni za kolejne odcinki.

Pierwszym razem 500 zł, drugim 800, a trzecim tysiąc. Dwa dni nagrywania i takie pieniądze

– mówił.

Problemy z pracą uczestnika "Chłopaków do wzięcia"

Choć dla wielu widzów takie stawki mogą wydawać się zaskakująco niskie jak na telewizję, sam Sebastian podkreślał, że w tamtym czasie był zadowolony z wynagrodzenia. Problem pojawił się jednak później, gdy medialna rozpoznawalność zaczęła wpływać na jego życie prywatne i zawodowe.

Jak wyznał były uczestnik "Chłopaków do wzięcia", udział w programie miał utrudnić mu znalezienie normalnej pracy. Szczególnie mocno zapamiętał sytuację z Wrocławia, gdzie - jak twierdzi - spotkał się z bardzo chłodnym przyjęciem podczas rekrutacji.

Spotkałem się z taką opinią, że takiego pracownika nie przyjmiemy.

"Nie wiem o co chodziło"

Sebastian przyznał, że do dziś nie wie, co dokładnie zadecydowało o odmowie zatrudnienia. Sugerował jednak, że rozpoznawalność z programu mogła mieć ogromne znaczenie.

Jedna z pracownic powiedziała: „Nie, tego pracownika nie przyjmiemy”. Nie wiem, o co chodziło.

Słowa Czajnika wywołały spore poruszenie wśród internautów. Część widzów hitu Polsatu uważa, że uczestnicy takich programów powinni otrzymywać znacznie większe pieniądze, skoro reality show generuje ogromne zainteresowanie i oglądalność. Inni zwracają jednak uwagę, że format od początku miał być oparty na autentyczności, a nie na zawodowym "graniu pod kamery".

Produkcja "Chłopaków do wzięcia" tłumaczy zarobki uczestników

Do sprawy wynagrodzeń bohaterów "Chłopaków do wzięcia" już wcześniej odnosił się producent programu Jerzy Morawski. Tłumaczył, że uczestnicy nie dostają regularnych pensji, ponieważ mogłoby to wpłynąć na naturalność ich zachowań i zmienić charakter programu.

Twórcy formatu Polsatu podkreślali jednak, że pomagają bohaterom na różne sposoby i starają się wspierać ich również poza samymi nagraniami. Mimo to temat pieniędzy od lat budzi ogromne emocje wśród widzów.

"Czajnik" dziś otwarcie mówi o tym, że sława nie zawsze oznacza lepsze życie.

