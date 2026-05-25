Dramat po finale "Love is Blind". Julia komentuje ataki na jej matkę

Relacja Julii i Kamila od początku budziła ogromne zainteresowanie widzów. Para szybko złapała kontakt w kapsułach i wydawało się, że między nimi rodzi się coś poważnego. Z czasem jednak zaczęły pojawiać się napięcia, nieporozumienia i coraz częstsze sprzeczki. W finale okazało się, że uczucie nie wystarczyło, by powiedzieć sobie sakramentalne "tak".

Decyzja Julii szokiem dla fanów. Tylko matka biła brawo

Decyzja Julii była szokiem dla wielu fanów programu, ale jeszcze większe emocje wzbudziło zachowanie jej mamy. Gdy uczestniczka odmówiła ślubu, kobieta zaczęła klaskać, co natychmiast zostało wychwycone przez fanów show. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy sugerujących, że rodzina Julii od początku była przeciwna tej relacji.

Temat wrócił podczas odcinka specjalnego "Love is Blind Polska", w którym uczestnicy mogli odnieść się do najgłośniejszych momentów programu. Julia została wprost zapytana o to, czy zdanie mamy wpłynęło na jej decyzję przed ołtarzem.

Julia: "Jestem dorosłą osobą"

Uczestniczka nie miała wątpliwości i podkreśliła, że choć słucha rad bliskich, ostatecznie zawsze sama decyduje o swoim życiu.

Rodzina może mi dawać rady, oczywiście, że tak, bo się o mnie martwią, troszczą, ale finalnie decyzję podejmuję ja. Jestem dorosłą osobą – tłumaczyła.

Serce matki pękało

Julia przyznała też, że jej mama chciała przede wszystkim chronić ją przed cierpieniem. Jak wyznała, w trakcie programu wielokrotnie dzwoniła do niej zapłakana po kolejnych kłótniach z Kamilem. To właśnie wtedy kobieta miała nabrać dystansu do uczestnika.

Mama jest moją najlepszą przyjaciółką i po prostu słuchała, jak płaczę do telefonu. Jej serce pękało.

Kamil: "Dla mnie to było trochę dziwne"

Kamil "Uno" widzi tę sytuację zupełnie inaczej. Oglądając program już po emisji, miał poczuć ogromny smutek, widząc stosunek rodziny Julii do ich związku. Uczestnik przyznał, że zabrakło mu ciepłego przyjęcia i wsparcia ze strony jej bliskich.

Dla mnie to było trochę dziwne, bo moja rodzina raczej otacza wsparciem i troską. Ja sam chciałbym być ciepło przyjęty do obcej rodziny.

Finalista "Love is Blind" nie wiedział, co się dzieje za jego plecami

Kamil dodał też, że dopiero po obejrzeniu odcinków zauważył, jak chłodno był traktowany przez rodzinę Julii. Wcześniej nie zdawał sobie z tego sprawy, ponieważ skupiał się przede wszystkim na relacji z ukochaną.

Dopiero to zobaczyłem na ekranie i to było takie smutne

- podsumował.

Czy matka Julii powinna bić brawo na jej ślubie?

Fani "Love is Blind: Polska" są mocno podzieleni. Jedni uważają, że mama Julii zachowała się niezręcznie i niepotrzebnie okazywała swoją radość przy wszystkich. Inni twierdzą jednak, że każda matka reagowałaby podobnie, widząc cierpienie własnego dziecka.

Jedno jest pewne - scena sprzed ołtarza i reakcja mamy Julii na długo zostaną w pamięci fanów „Love is Blind Polska”. Internauci do dziś wracają do tego momentu w mediach społecznościowych, a dyskusje wokół relacji uczestników wciąż rozpalają sieć.

