Izabela Janachowska ukrywała ciążę przed własnym mężem! To trwało aż 3 miesiące. Wszystko wyjaśniła

Szczęśliwa nowina! Izabela Janachowska jest w ciąży

Izabela Janachowska już kilka lat temu podkreślała, że chciałaby, aby jej syn Christopher miał rodzeństwo. Teraz wszystko stało się jasne - w domu gwiazdy szykuje się prawdziwa rewolucja, bo już niebawem rodzina powiększy się o drugą pociechę! Celebrytka przez długi czas bardzo pilnowała swojej prywatności i nie zdradzała żadnych szczegółów. Nic dziwnego, bo droga do macierzyństwa nie zawsze była dla niej łatwa.

Janachowska wielokrotnie wspominała, że starania o dziecko były dla niej ogromnym wyzwaniem i wiązały się z trudnymi momentami. Tym bardziej druga ciąża - tuż przed czterdziestką - stała się dla niej niezwykle emocjonalnym doświadczeniem.

Aż mi się chce płakać, mnie to wykańcza. Ja tak bym chciała takiego małego dzidziusia. (...) Ja już zapomniałam, kiedy moje dziecko było takie małe. Chris to ma 5 lat i tak szaleje, a marzyłby mi się jeszcze taki dzidziuś - mówiła Janachowska w sierpniu 2024 r., gdy odwiedziła ośrodek preadopcyjny.

Gwiazda urodziła swoje pierwsze dziecko w maju 2019 r., więc teraz Chris ma już 7 lat. Tę ciążę ogłosiła zaledwie 3,5 miesiąca przed porodem!

Zobacz także: Na ten widok Iza Janachowska zalała się łzami. Wspomniała o drugim dziecku. "Mnie to wykańcza"

Janachowska ukryła drugą ciążę przed własnym mężem i to aż na 4 miesiące!

Dobre wieści przekazane przez Izabelę w połowie maja tego roku wywołały poruszenie, ale teraz gwiazda wyznała coś jeszcze. Okazuje się, że prezenterka przez długi czas ukrywała fakt, że jest w ciąży nie tylko przed osobami postronnymi, fanami czy mediami... ale i przed samym mężem! Jak sama przyznała, chciała mieć pewność, że wszystko przebiega prawidłowo i dopiero wtedy przekazać ukochanemu tę wyjątkową wiadomość. Krzysztof Jabłoński dowiedział się o drugim dziecku dopiero w czwartym miesiącu ciąży.

Mogę zaskoczyć troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży mocno od samego początku przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie, bo zauważał te symptomy. Natomiast teraz długo go dosyć trzymałam w... nie chcę powiedzieć niepewności, ale w totalnej nieświadomości. Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe - mówiła Janachowska w "Pytaniu na śniadanie".

Gwiazda zrobiła mu z tego wielkanocny prezent:

No to będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny. W Wielkanoc się dowiedział.

TUTAJ znajdziecie zdjęcia Janachowskiej i jej ukochanego męża.

Zobacz także: Izabela Janachowska przekazała radosną nowinę. Jej 67-letni ukochany w siódmym niebie

Zobacz więcej zdjęć. Anna Guzik jest mamą trzech córek. Pokazała wyjątkowe, komunijne zdjęcie!

Izabela Janachowska pokazała swoją sukienkę ze studniówki. Internauci podzieleni

37