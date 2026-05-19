Izabela Janachowska przekazała radosną nowinę. Jej 67-letni ukochany w siódmym niebie

To już pewne?! Izabela Janachowska przekazała radosną nowinę

Izabela Janachowska od lat uchodzi za jedną z najbardziej stylowych i eleganckich gwiazd polskiego show-biznesu. Prezenterka, ekspertka ślubna i była tancerka regularnie dzieli się z fanami fragmentami swojego życia prywatnego, jednak tym razem emocje były wyjątkowe. Na jej instagramowym profilu pojawiło się romantyczne nagranie, które natychmiast przyciągnęło uwagę internautów. Wideo okazało się nie tylko kolejną estetyczną publikacją celebrytki, ale przede wszystkim subtelnym potwierdzeniem, że w życiu Janachowskiej szykują się wielkie zmiany.

Izabela Janachowska w ciąży. Sypią się gratulacje!

Na opublikowanym filmiku Izabela Janachowska promienieje. Gwiazda pokazała się w jasnej, zwiewnej stylizacji, delikatnie podkreślającej jej kształty. W tle nie zabrakło romantycznej muzyki i rodzinnej atmosfery, która od razu rozczuliła obserwatorów.

Nagranie szybko zaczęło zdobywać ogromną popularność. Fani nie kryli zachwytu i niemal natychmiast ruszyli z gratulacjami. W komentarzach pojawiły się setki ciepłych słów i życzeń dla przyszłych rodziców.

Wielu internautów zwróciło uwagę na to, jak bardzo szczęśliwa i pięknie wygląda Janachowska. Nie brakowało też opinii, że ciąża wyjątkowo jej służy. Obserwatorzy podkreślali, że gwiazda wręcz promienieje!

"Gratulacje dla Was!", "Ale cudownie. Gratulacje i dużo zdrówka dla Maluszka i Mamusi", "Dużo Zdrówka" - pisali internauci.

Sama Izabela nie zdradziła jeszcze zbyt wielu szczegółów dotyczących ciąży. Jak zwykle postawiła na subtelność i elegancję, unikając przesadnych deklaracji. To jednak wystarczyło, by w sieci rozpętała się prawdziwa burza emocji.

Czekamy na ciebie - napisała Janachowska.

