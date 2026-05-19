Miliony Polaków tam spędzają wakacje! W tym roku 50 stopni w cieniu to będzie minimum! Potężne upały mogą wpłynąć na zdrowie turystów

Pogoda pokrzyżuje wakacyjne plany Polaków? Popularny kurort zmaga się z potężnymi anomaliami pogodowymi

Podczas, gdy maj w Polsce nie zachwyca i bliżej mu do września niż środka wiosny to w innych częściach świata sytuacja jest zgoła odmienna. Jak podaje portal twojapogoda.pl Egipt, czyli jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków Polaków zmaga się z potężnymi zmianami pogodowymi. Plany wyjazdowe tysięcy Polaków mogą zostać pokrzyżowane przez gwałtowne i niebezpieczne warunki atmosferyczne panujące w Egipcie.

Pogoda w Egipcie od kilku dni nie przypomina rajskich wakacji. Mimo, że w wielu rejonach kraju panują wysokie temperatury to zdecydowanie nie można nazwać ich bezpiecznymi i sprzyjającymi wypoczynkowi. W Kairze temperatury przekraczają 40 st. Celsjusza, a w Luksorze nawet 48 st. Celsjusza. Nieco mniej, bo 38 st. Celsjusza odnotowano w jednym z najpopularniejszych kurortów wypoczynkowych, czyli w Hurghadzie. Takie warunki są skrajnie niebezpieczne i mogą zamienić wakacje w prawdziwy koszmar. Wysokie temperatury mogą powodować zawroty głowy, duszności, a nawet przyczyniać się do udarów. Osoby starsze, chore i nieprzyzwyczajone powinny unikać takiej pogody. Dodatkowo samopoczucie może pogarszać wysoka wilgotność powietrza, która sprawia, że robi się bardzo parno.

Planujesz wyjazd do Egiptu? Koniecznie sprawdzaj pogodę. W razie wysokich upałów ogranicz przebywanie na słońcu. Pamiętaj o picu wody, ochronie głowy przez słońcem i kremami z filtrem.

Jak będzie pogoda w Europie? Gdzie będzie ciepło, a gdzie upały?

Hiszpania najbliższe dni upłyną pod znakiem stabilnej, letniej pogody. W większości kraju będzie słonecznie i bardzo ciepło, a miejscami wręcz gorąco. Na południu i w centrum temperatury sięgną nawet 32–36 st. Celsjusza, szczególnie w Andaluzji i okolicach Madrytu. Na północy nieco chłodniej, około 22–26 st. Celsjusza, możliwe przelotne chmury i sporadyczne opady. Nad morzem przyjemnie, z lekką bryzą łagodzącą upał

Włochy również znajdą się pod wpływem wysokich temperatur i dużej ilości słońca. Na północy kraju początkowo możliwe burze i większe zachmurzenie, zwłaszcza w rejonie Alp, ale później pogoda się poprawi. W centrum i na południu dominować będzie pełne słońce i temperatury w granicach 28–34 st. Celsjusza. Na Sycylii i Sardynii lokalnie nawet do 35 stopni, z bardzo suchym powietrzem

Grecja zapowiada prawdziwie wakacyjną aurę bez większych niespodzianek. Będzie słonecznie i gorąco praktycznie w całym kraju. Temperatury w dzień osiągną 30–35 st. Celsjusza, a na niektórych wyspach i w głębi lądu mogą przekroczyć 36 st. Celsjusza. Opady nie są prognozowane, a jedyną ulgę przyniesie wiatr, szczególnie nad Morzem Egejskim, gdzie pojawi się charakterystyczna bryza łagodząca odczuwalny upał.

