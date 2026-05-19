Podlej tym świeżo wysadzone ogórki do gruntu. Już 3 łyżki tej odżywki wzmocnią sadzonki ogórków i sprawią, że pędy będą dwa razy grubsze

Zbierz, zalej wodą i podlewaj tym ogórki. Domowy nawóz, który stymuluje oraz chroni ogórki przed chorobami

W kalendarzu ogrodników połowa maja to czas, gdy intensywnie rozpoczyna się sezon wegetacji oraz sadzenia. To właśnie teraz jest najlepszy moment na sadzenie ogórków do gruntu. Ogórki są bardzo wrażliwe na zmiany pogodowe i powinny być sadzone nieco później. Zakłada się, że optymalny termin, kiedy ogórki mogą znaleźć się w gruncie to ten, gdy w ciągu dnia temperatury przekraczają 15 st. Celsjusza, a nocą nie spadają poniżej 10 st. Celsjusza.

Przed posadzeniem ogórków warto wymieszać ziemię z kompostownikiem. Dzięki temu sadzonki będą miały natychmiastowy dostęp do potrzebnych witamin oraz minerałów. Ziemia powinna być żyzna, przepuszczalna o odczynie lekko kwaśnym do obojętnego. Unikaj sadzenia ogórków obok roślin, które lubią kwaśną glebę, jak hortensje, azalie czy różaneczniki. Możesz je natomiast z powodzeniem sadzić wokół roślin strączkowych, które zapewnią ogórkom potrzebny azot. Pamiętaj, że sadzonki ogórków mają bardzo wrażliwe korzenie i muszą być przesadzane z całą bryłą korzeniową.

Świeżo posadzone ogórki są bardzo wrażliwe na choroby i zmienne temperatury. Stosowanie nawozów od razu po posadzeniu poprawia odporność roślin i sprawia, że lepiej wzrastają. W przypadku sadzonek ogórków świetnie sprawdzą się domowe odżywki. Profesjonalni ogrodnicy często polecają nawożenie sadzonek ogórków odżywką z pokrzywy. Stanowi ona rewelacyjne źródło łatwo przyswajalnego azotu, wzmacnia i stymuluje rośliny do lepszego kwitnienia i owocowania. Przygotuj wiadro lub beczkę i zapełnij je w 2/3 objętości świeżą pokrzywa. Całość zalej wodą - najlepiej deszczówką, przykryj gazą i odstaw do czasu sfermentowania. Gdy roztwór zacznie wydzielać specyficzny zapach rozcieńczaj go z wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj sadzonki ogórków. Wiosną nawóz ten stosuj raz na dwa tygodnie.

Rozsyp to wokół sadzonek ogórków, a będą lepiej rosły

Świetnym sposobem zabezpieczenia, a także wzmocnienia sadzonek ogórków jest świeżo skoszona trawa. Możesz wymieszać ją z popiołem drzewnym (niezawierającym sztucznych barwników takich farby czy oleje) i rozsypać wokół sadzonek ogórków. Trawa i popiół drzewny będą uwalniały substancje odżywcze do gleby, a także przeciwdziałać będą rozrostowi chwastów oraz bytności ślimaków.

Jak podlewać sadzonki ogórków w gruncie?

Wiosną, tuż po posadzeniu, młode sadzonki ogórków potrzebują regularnego i umiarkowanego nawadniania, aby dobrze się ukorzenić. Gdy nadejdzie lato i rośliny zaczną intensywnie rosnąć oraz kwitnąć, a następnie owocować, zapotrzebowanie na wodę znacznie wzrasta. W upalne dni oraz w okresach suszy, konieczne jest obfite podlewanie, najlepiej wcześnie rano lub późnym wieczorem, kierując strumień wody bezpośrednio do podstawy rośliny, unikając moczenia liści, co minimalizuje ryzyko chorób grzybowych. Pamiętaj, że gleba powinna być stale wilgotna, ale nie przemoczona, co zapewni ogórkom optymalne warunki do zdrowego wzrostu i obfitego plonowania.

