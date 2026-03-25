Weź pół szklanki i podlewaj tym ogórki w rozsadzie. Domowy nawóz wzmocni korzenie i sprawi, że pędy będą silniejsze. Nawożenie ogórków

Uprawa ogórków z rozsady to popularny, choć wymagający sposób na obfite plony.

Kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie sadzonek: od wyboru doniczek po namaczanie nasion.

Poznaj sprawdzone metody sadzenia i pielęgnacji, a także dowiedz się, jak wzmocnić ogórki naturalnym nawozem.

Odkryj sekrety dziadka na soczyste ogórki i zobacz, jak proste triki zapewnią Ci najlepsze zbiory!

Sadzenie ogórków do rozsady. Jak to zrobić dobrze?

Ogórki to obok pomidorów najczęściej wybierane warzywa (botaniczne owoce) do samodzielnej uprawy. W przeciwieństwie do pomidorów uprawa ogórków jest jednak trudniejsza, a same sadzonki bardziej kapryśne. Ogórki są ciepłolubne dlatego też sadzi się je nieco później niż pomidory. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym terminem wysiewu ogórków do rozsady jest druga połowa kwietnia. Ogórki źle znoszą wahania temperatur. Według ekspertów amplituda temperatur w ciągu dnia i nocy nie powinna przekraczać 5 stopni Celsjusza. Świeżo posadzone sadzonki potrzebują około jednego miesiąca, aby mogły być przeniesione do gruntu.

Sam wysiew ogórków do rozsady nie jest skomplikowany. Ważne, aby ogórki były sadzone w osobnych doniczkach o minimalnej średnicy około 10 centymetrów. W przeciwieństwie do pomidorów sadzonek ogórków nie powinno się przesadzać, dlatego tez od razu wybiera się większe pojemniki. Niewskazane jest również sadzenie w małych doniczkach wielokomorowych. Doniczki do sadzenia ogórków powinny mieć otwory w spodzie, które będą regulowały nadmiar wody. Ziemia do ogórków powinna być odpowiednio przygotowana. Możesz kupić gotowe mieszanki w sklepach ogrodniczych lub przygotować ją samodzielnie. Najlepiej sprawdzi się miks odkwaszonego torfu, ziemi ogrodowej oraz piasku. Niektórzy rekomendują także podgrzewanie ziemi w piekarniku, aby pozbyć się z niej potencjalnych patogenów oraz grzybów.

Przed włożeniem nasion do ziemi należy je namaczać kilka godzin w wodzie o temperaturze pokojowej. Zabieg ten pomoże nasionom lepiej kiełkować. Wkładaj po dwa nasiona do każdej doniczki na głębokość około 2 centymetrów. Jeżeli oba nasiona wykiełkują usuń słabsze. Ogórki powinny być ustawione w dobrze nasłonecznionych stanowisku. Może to byś słoneczny parapet, ale uważaj na potencjalne przeciągi. Świeżo posadzone nasiona należy regularnie podlewać, aby podłoże było stale wilgotne. Ważne jednak, aby woda nie stała w doniczkach. To może doprowadzić do gnicia korzeni. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest również hartowanie sadzonek. Na około 10 dni przed przed posadzeniem ogórków do gruntu warto wynosić je na kilka godzin na zewnątrz. Dzięki temu rośliny lepiej zniosą przesadzenie je do ziemi w ogrodzie.

Nawożenie ogórków mlekiem

Odżywianie ogórków mlekiem to jeden z najstarszych i najpopularniejszych sposobów. Sięgał po niego mój dziadek, a jego ogórki zawsze smakowały wybornie. Mleko dostarczy sadzonkom wapń oraz inne składniki, które bezpośrednio wpływają na ilość oraz jakość plonów. Dodatkowo mleko stanowi skuteczną barierę przed chorobami grzybowymi oraz atakami insektów. Mleko do nawożenia ogórków możesz wykorzystać na dwa sposoby - podlewać sadzonki przy gruncie lub zastosować jako oprysk. Aby przygotować odżywkę do ogórków wystarczy, że wymieszasz chude mleko z wodą w proporcjach 1:10, czyli 1 li mleka na 10 l wody. Całość wystarczy dokładnie wymieszać i gotowe. W sezonie podlewam ogórki odżywką z mleka raz w miesiącu.

