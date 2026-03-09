Wysiej to w marcu, a będziesz mieć najlepszy nawóz do hortensji na cały sezon. Stymuluje wielkie kwiaty i sprawia, że krzew nabiera kształtów. Nawożenie hortensji bez chemii

Coraz więcej ogrodników stawia na ekologiczne nawozy, a ogórecznik lekarski to prawdziwy hit wśród roślin!

Ta niepozorna roślina nie tylko upiększy Twój ogród, ale także dostarczy cennych składników odżywczych Twoim hortensjom.

Ogórecznik to bogactwo potasu i azotu – idealne do przygotowania domowej gnojówki, która odżywi Twoje rośliny.

Dowiedz się, jak krok po kroku przygotować naturalny nawóz, który sprawi, że Twoje hortensje będą kwitły jak nigdy dotąd!

Dlaczego warto mieć w ogrodzie ogórecznik lekarski? Metody na naturalne nawożenie hortensji

Naturalne nawozy zyskują na popularności. Działkowcy oraz ogrodnicy chętniej wybierają ekologiczne i domowe metody nawożenia roślin. W wielu ogrodach królują fusy z kawy, skórki po bananach czy ekologiczne kompostowniki. Jedną z roślin, którą warto mieć w ogrodzie do stosowania jako komponent nawozów jest ogórecznik lekarski (Borago officinalis). Jest to jednoroczna roślina, która wyróżnia się szybkim tempem wzrostu. W ogrodzie tworzy gęste kępy, które sięgają nawet na ponad pół metra. Zamienia ogród w kwietną łąkę, a dodatkowo stanowi podstawowy składnik nawozu do hortensji. Ogórecznik lekarski wydziela ogórkowy zapach i kwitnie od maja aż do sierpnia. Jego zapach przyciąga do ogrodu owady zapylające. Może on być zarówno rośliną ozdobną lub hodowany na nawóz. Zawiera duże ilości potasu i azotu, co sprawia, że stanowi idealny składnik do przygotowania gnojówki roślinnej.

Jak przygotować gnojówkę do nawożenia hortensji?

Gnojówka to świetna turbo odżywka do hortensji. Wpłynie pozytywnie na procesy wzrostu, ochroni systemy korzeniowy oraz dobrze odżywi roślinę. Przygotuj 1 kg świeżych liści pokrzywy, 1 kg ogórecznika lekarskiego i wymieszaj je z 10 l wody. Całość przykryj gazą i odstaw na 2 tygodnie. Codziennie zamieszaj przygotowywaną gnojówkę. Po okresie 2 tygodnia nawóz jest gotowy od użycia. Rozcieńczaj go z wodą i podlewaj nim hortensje raz na trzy tygodnie. Gnojówka z pokrzywy dobrze zakwasi glebę i sprawi, że krzew będzie rósł okazale, a kwiaty będą bujne.

Wysiew nasion ogórecznika lekarskiego

Najlepszy czas na wysiew ogórecznika to od połowy kwietnia do końca maja, bezpośrednio do gruntu, po ustąpieniu ryzyka przymrozków. Możliwy jest również wysiew jesienny (wrzesień-październik) dla wczesnego plonu w kolejnym roku, ale wymaga to zabezpieczenia młodych siewek przed mrozem. Ogórecznik preferuje stanowiska słoneczne lub lekko zacienione. Gleba powinna być przepuszczalna, żyzna i umiarkowanie wilgotna, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Dobrze rośnie na glebach piaszczysto-gliniastych. Unikaj miejsc, gdzie woda długo zalega. Przed wysiewem spulchnij glebę na głębokość około 20-30 cm i usuń chwasty. Możesz wzbogacić ją kompostem, aby zapewnić lepszy start roślinom. Nasiona ogórecznika są dość duże, co ułatwia wysiew. Wysiewaj je w rzędach oddalonych od siebie o 30-40 cm, na głębokość około 2-3 cm. Zachowaj odstępy między nasionami w rzędzie na około 10-15 cm. Po wysiewie delikatnie podlej podłoże, najlepiej drobnym strumieniem, aby nie wypłukać nasion. Utrzymuj stałą wilgotność gleby, aż do wschodów. Ogórecznik kiełkuje zazwyczaj po 7-14 dniach, w zależności od temperatury i wilgotności.

Czy nawozić hortensje w sezonie kwitnienia?

Hortensje najlepiej rosną na żyznych glebach o kwaśnym podłożu. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że pH gleby pod uprawę hortensji powinno wynosić od 5,5 do 6. Należy również regularnie sprawdzać kwasowość i w razie potrzeby stosować odpowiednie nawozy. Profesjonalni ogrodnicy wskazują, że domowe odżywki są skuteczne, ale mogą być niewystarczalne. Do nawożenia hortensji najczęściej zalecany jest biohumus. jest to organiczny nawóz przeznaczony do wielu roślin. Powstaje on z przetworzonych resztek roślin, obornika, torfu czy odpadów spożywczych. Jest bogaty w mikroorganizmy, substancje odżywcze, enzymy i humus. Pozytywnie wpływają one na rozwój i rozrost hortensji, a także chronią przed chorobami i działaniem wielu szkodników. Biohumus wzbogaca podłoże i poprawia odporność gleby. Biohumus uchodzi za jeden z najbardziej bogatych nawozów. W sklepach ogrodniczych możesz kupić płynne odżywki z biohumusem przeznaczone do podlewania hortensji. Tego rodzaju odżywki najczęściej miesza się z wodą i takim roztworem podlewania krzewy hortensji. Biohumus można stosować przez cały sezon kwitnienia.