"Taniec z Gwiazdami". Wreszcie ktoś odpadł! Już wiadomo, kto dalej nie powalczy. To była dobra decyzja?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-03-08 22:56

Za nami drugi odcinek 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie wiele się działo i, to trzeba przyznać, cała 12 uczestników spisała się na medal. Wszyscy trenowali w pocie czoła, aby zapewnić sobie awans do kolejnego odcinka, ale ktoś wreszcie musiał odpaść. Gwiazdy walczące o zwycięstwo i tak dostały taryfę ulgową i pierwszy odcinek programu zakończyły w komplecie. Kogo już nie zobaczymy?

Parkiet znów zapłonął! 18. edycja show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wystartowała na początku marca i już od pierwszego odcinka wywołuje ogromne emocje. O Kryształową Kulę walczy 12 par, a stawka jest wysoka – zwycięzcy mogą zgarnąć aż 300 tysięcy złotych.

Na parkiecie walczy prawdziwa mieszanka gwiazd. W programie tańczą m.in. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Izabella Miko i Albert Kosiński, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino, Natalia Natsu Karczmarczyk i Wojciech Kucina, Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba czy Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. W show występują także Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Kacper Jasper Porębski i Daria Syta, Kamil Nożyński i Izabela Skierska, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz.

Za nami drugi odcinek. W pierwszym nikt nie odpadł

Już po pierwszym odcinku, w którym nie odrzucono żadnej z par, widać było, kto może powalczyć o zwycięstwo. Według ocen jurorów na prowadzenie wysunęli się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, którzy zachwycili techniką i sceniczną charyzmą. Tuż za nimi uplasowali się Izabella Miko i Albert Kosiński, a bardzo dobry debiut zaliczyli także Sebastian Fabijański i Julia Suryś.

Widzowie już snują własne przypuszczenia dotyczące finału. Wielu uważa, że największe szanse na Kryształową Kulę mają właśnie Boczarska z Jeschke lub Miko z Kosińskim. Ale w "Tańcu z Gwiazdami" wszystko może się jeszcze odwrócić, bo o losie uczestników decydują nie tylko jurorzy, lecz także głosy telewidzów. 

Kto już nie powalczy o Kryształową Kulę?

W drugim odcinku rywalizacja była zacięta, ale ktoś musiał pożegnać się z show. Widzowie zdecydowali, że drugi tydzień zmagań to czas, kiedy z programu powinni odpaść Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski. Myślicie, że to dobra decyzja?

Szkoda, że odpadamy, ale myślę, że to nie jest koniec fantastycznej przygody - podsumowała aktorka.

