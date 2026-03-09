Kim jest Skolim?

Konrad Skolimowski, występujący pod pseudonimem Skolim, to artysta urodzony w 1996 roku w Łukowie. Swoją przygodę z show-biznesem rozpoczął od aktorstwa, a publiczność może go kojarzyć z roli Patryka Jezierskiego w "Barwach Szczęścia" czy z seriali "Dziewczyny ze Lwowa" i "Korona królów".

Jednak to kariera muzyczna wyniosła go na szczyty popularności. Łącząc disco polo z latynoskimi rytmami reggaetonu, zyskał przydomek "Króla Latino". Jego przebój "Wyglądasz idealnie" stał się internetowym fenomenem, gromadząc ponad 200 milionów wyświetleń na YouTube, a utwory takie jak "Temperatura" czy "Kiss me baby" ugruntowały jego pozycję na scenie.

Poza działalnością artystyczną Skolimowski z powodzeniem realizuje się jako przedsiębiorca. Jest właścicielem stacji paliw, stworzył własną, cieszącą się powodzeniem linię perfum, a ostatnio zainwestował w branżę hotelarską, otwierając pensjonat w Międzyzdrojach.

W życiu prywatnym jest ojcem dwóch synów i nie ukrywa swojego przywiązania do wiary katolickiej. Mimo ogromnej popularności konsekwentnie chroni prywatność swoich najbliższych, zaznaczając, że nie należą oni do świata publicznego. Dlatego nie wiadomo, czy artysta się z kimś spotyka.

SKOLIM O CIENIACH SŁAWY: ZROBILI TO MOJEJ MAMIE! KARYGODNE!”

Skolim o zakupie paliw

Jeszcze w ubiegłym tygodniu Skolim w swoich mediach społecznościowych zapewniał, że stacje paliw obecnie wykorzystują panikę Polaków, dlatego też podwyższają masowo ceny o nawet 60 groszy.

- Jest panika, którą się tworzy i tę panikę wykorzystują szefowie stacji paliwowych. Bo już dzisiaj widzę, że 30, 40, 25 groszy drożej jest na stacjach paliwowych. Nie podoba mi się to. To jest, że tak powiem, czerpanie zysku na panice ludzkiej. Bardzo nieładna rzecz. Natomiast u nas ceny będą utrzymywane tak długo, jak tylko się da - powiedział Skolim w swoich mediach społecznościowych.

Jak zaznaczał, na jego stacji paliw nie będzie dramatycznych ruchów, oprócz ograniczeń sprzedaży na osobę do 60 litrów na klienta.

- Wprowadzamy dwugroszowe marże na paliwa, aby nasi ludzie mogli jak najmniej płacić - powiedział Skolim 5 marca 2026 roku.

Fani nie ukrywali swojej radości. W końcu było tam jedno z najtańszych paliw w Polsce.

Tyle kosztuje paliwo u Skolima

Postanowiliśmy porównać ceny paliw z tym, jak one zmieniały się w czasie właśnie na stacji paliw u Skolima. Między 12 grudnia 2025, 6 marca 2026 i niedzielą 8 marca 2026 widać spory rozstrzał cenowy.

Tylko między dwoma dniami marca na samym dieslu różnica wynosi aż 50 groszy. A jak to wygląda w wypadku reszty cen? Czy są tak spore różnice? Zobaczcie to w naszej galerii zdjęć

