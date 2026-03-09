Orły 2026 zostały rozdane! Znamy laureatów "polskich Oscarów"

Orły 2026. Znamy laureatów "polskich Oscarów"

Sezon nagród filmowych powoli dobiega końca. Już za tydzień poznamy tegorocznych zwycięzców Oscarów. W poniedziałkowy wieczór dowiedzieliśmy się kto dołączył do grona laureatów Polskich Nagród Filmowych Orły, określanych mianem "polskich Oscarów". Prestiżowe nagrody przyznawane są corocznie przez Polską Akademię Filmową.

Powstały w 1999 roku i często nazywane są "polskimi Oscarami" ze względu na ich znaczenie w rodzimej branży filmowej. Orły są uznawane za jedno z najważniejszych wyróżnień dla twórców filmowych w Polsce. W ubiegłym roku najwięcej statuetek otrzymała "Dziewczyna z igłą". Film Magnusa von Horna zdeklasował konkurencję - wygrał w aż jedenastu z trzynastu kategorii, w których był nominowany.

W tym roku najwięcej, bo aż trzynaście nominacji, otrzymał film "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego. Po 10 nominacji zdobyły trzy filmy - "Brat", "Franz Kafka" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Gospodarzem tegorocznej gali był Andrzej Konopka. Aktor nie tylko poprowadził wydarzenie, ale również sam był nominowany w kategorii aktor drugoplanowy za występy w filmach "Dom dobry" i "LARP. Miłość, trolle i inne questy".

Orły 2026: Oto laureaci Polskich Nagród Filmowych

Film "Dom dobry" nie powtórzył ubiegłorocznego sukcesu "Dziewczyny z Igłą", ale ostatecznie otrzymał w tym roku najwięcej statuetek. Produkcja Wojciecha Smarzowskiego nagrodzona została w kategoriach najlepsza reżyseria, najlepsza główna rola kobieca, najlepsza główna rola męska, najlepsza reżyseria oraz muzyka.

Cztery statuetki powędrowały do twórców filmu "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego (za scenografię, kostiumy, charakteryzację oraz dźwięk). Trzy produkcje otrzymały po dwie statuetki - "Ministranci" (scenariusz oraz nagroda publiczności), "Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej" (rola drugoplanowa kobieca i odkrycie roku) oraz "Pociągi" (dokument i montaż).

Nagrodę za Osiągnięcia Życia otrzymała Krystyna Janda.

Najlepszy Film:

"Brat" - reż. Maciej Sobieszczański

"Dom dobry" - reż. Wojciech Smarzowski

"Franz Kafka" - reż. Agnieszka Holland

"Ministranci" - reż. Piotr Domalewski

"Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" - reż. Emi Buchwald

Najlepszy Film Europejski:

"Bogini Partenope" - reż. Paolo Sorrentino

"Bugonia" - reż. Yorgos Lanthimos

"Flow" - reż. Gints Zilbalodis

"Nasienie świętej figi" - reż. Mohammad Rasoulof

"Sirat" - reż. Oliver Laxe

Najlepsza Główna Rola Kobieca:

Agnieszka Grochowska - "Brat"

Agata Turkot - "Dom dobry"

Izabela Dudziak - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Matylda Giegżno - "Światłoczuła"

Iza Kuna - "Teściowe 3"

Najlepsza Główna Rola Męska:

Filip Wiłkomirski - "Brat"

Eryk Kulm - "Chopin! Chopin!"

Tomasz Schuchardt - "Dom dobry"

Idan Weiss - "Franz Kafka"

Bartłomiej Deklewa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza Drugoplanowa Rola Kobieca:

Karolina Gruszka - "Chopin, Chopin!"

Agata Kulesza - "Dom dobry"

Maria Sobocińska - "Dom dobry"

Sandra Korzeniak - "Franz Kafka"

Karolina Rzepa - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska:

Jacek Braciak - "Brat"

Julian Świerzewski - "Brat"

Andrzej Konopka - "Dom dobry"

Andrzej Konopka - "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Sławomir Orzechowski - "Ministranci"

Najlepszy Dokument:

"Dziecko z pyłu" - reż. Weronika Mliczewska

"Gość" - reż. Zvika Gregory Portnoy

"Listy z Wilczej" - reż. Arjun Talwar

"Pociągi" - reż. Maciej Drygas

"Silver" - reż. Natalia Koniarz

Najlepszy Filmowy Serial Fabularny:

"1670", sezon 2. - reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela

"Breslau" - reż. Leszek Dawid

"Czarna śmierć" - reż. Jakub Czekaj

"Heweliusz" - reż. Jan Holoubek

"Przesmyk" - reż. Jan P. Matuszyński

Najlepsza Reżyseria:

Maciej Sobieszczański - "Brat"

Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"

Agnieszka Holland - "Franz Kafka"

Piotr Domalewski - "Ministranci"

Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepszy Scenariusz:

Maciej Sobieszczański, Grzegorz Puda - "Brat"

Wojciech Smarzowski - "Dom dobry"

Marek Epstein - "Franz Kafka"

Piotr Domalewski - "Ministranci"

Karol Marczak, Emi Buchwald - "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Najlepsze Zdjęcia:

Jolanta Dylewska - "Brat"

Michał Sobociński - "Chopin, Chopin!"

Tomasz Naumiuk - "Franz Kafka"

Piotr Sobociński jr. - "Ministranci"

Arkadiusz Tomiak - "Pani od polskiego"

Najlepszy Montaż:

Bartłomiej Piasek, Piotr Wójcik — "Chopin, Chopin!"

Krzysztof Komander — "Dom dobry"

Pavel Hrdlička — "Franz Kafka"

Agnieszka Glińska — "Ministranci"

Anna Łuka — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Rafał Listopad — "Pociągi"

Najlepsza Scenografia:

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński — "Chopin, Chopin!"

Joanna Macha — "Dom dobry"

Henrich Boráros — "Franz Kafka"

Wojciech Żogała — "Pani od polskiego"

Wojciech Żogała — "Zamach na papieża"

Najlepsze Kostiumy:

Magdalena Biedrzycka, Justyna Stolarz — "Chopin, Chopin!"

Michaela Horackova — "Franz Kafka"Wiola Uliasz — "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Dorota Roqueplo — "Sanatorium Pod Klepsydrą według Braci Quay"

Małgorzata Moskwa-Braszka — "Zamach na papieża"

Najlepsza Charakteryzacja:

Ann Catrine — "Brzydka siostra"

Dariusz Krysiak — "Chopin, Chopin"

Liliana Gałązka — "Dom dobry"

Magdalena Tarka — "Larp"

Agnieszka Hdoowana — "Zamach na papieża"

Agnieszka Jońca — "Życie dla początkujących"

Najlepsza Muzyka:

Antoni Komasa-Łazarkiewicz — "Brat"

Mikołaj Trzaska — "Dom dobry"

Joaquin Garcia — "Dziecko z pyłu"

Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz — "Franz Kafka"

Michał Lorenc — "Mensch"

Wojciech Urbański — "Ministranci"

Katarzyna Gawlik — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Marcin Lenarczyk — "Sny pełne dymu"

Daniel Bloom — "Zamach na papieża"

Najlepszy Dźwięk:

Marcin Matlak, Marcin Kasiński, Filip Krzemień — "Chopin, Chopin!"

Radosław Ochnio — "Dom dobry"

Jerzy Murawski, Wojciech Mielimąka — "Ministranci"

Aleksandra Landsman — "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

Krzysztof Jastrząb — "Pani od polskiego"

Odkrycie Roku:

Iga Lis — reżyseria filmu "Bałtyk"

Filip Wiłkomirski — aktor "Brat"

Kordian Kądziela — reżyseria "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Tobiasz Wajda — aktor "Ministranci"

Emi Buchwald — reżyseria "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej"

