Znany prokurator i jego syn nie żyją! Ich ciała znaleziono w domu. Makabryczne sceny na Śląsku

O sprawie jako pierwszy napisał "Dziennik Zachodni". Z informacji gazety wynika, że zwłoki, które znaleziono w jednym z domów przy ulicy Platanowej w Rybniku (województwo śląskie), należą do znanego prokuratora oraz jego syna. Makabrycznego odkrycia dokonani w sobotę, 7 marca 2026 roku, około godziny 13:00. Zmarli mężczyźni mają 68 i 41 lat. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Rybniku, na ich ciałach nie odnotowano żadnych obrażeń, a przyczyna śmierci pozostaje zagadkowa. Prokuratura zdecydowała, że konieczna będzie sekcja zwłok, by ustalić, co doprowadziło do śmierci ofiar. Na miejscu zaroiło się od wszelkiego rodzaju służb, które pracują na miejscu.

I choć wstępnie wykluczono udział osób trzecich, to pikanterii sprawie dodaje fakt, że mowa prawdopodobnie o Jerzym H., znanym prokuratorze, oraz jego synu. "Dziennik Zachodni" podaje, że potwierdzają to źródła zbliżone do organów ścigania. Były szef Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach miał zostać znaleziony w domu wraz ze swoim dorosłym dzieckiem. Na nowo odżywają też wydarzenia sprzed lat, ponieważ starszy mężczyzna ma za sobą przeszłość kryminalną. Uczestniczył bowiem w jednym z największych skandali korupcyjnych w strukturach prokuratury.

- Jerzy H. był negatywnym bohaterem głośnego procesu, który zakończył się 13 lat temu skazaniem go na 8 lat pozbawienia wolności. Były prokurator został skazany za wyłudzenie 1,7 mln zł - przypomina gazeta.

Wcześniej prokurator uchodził za wschodzącą gwiazdę wymiaru sprawiedliwości. Zaczynał w Prokuraturze Rejonowej w Katowicach, by następnie stanąć na czele Prokuratury Apelacyjnej. Skandal z jego udziałem ujrzał światło dzienne w 2002 roku. Szczegóły poniżej.

Jerzy H. miał prosić o wsparcie prokuratury, a w rzeczywistości pieniądze trafiały do jego kieszeni. Czy w jego śmierć są zamieszane osoby trzecie?

Po publikacji tygodnika "Newsweek", który ujawnił, że Jerzy H. żył jak pączek w maśle, mimo że nie powinny mu na to pozwalać zarobki, sprawą zainteresowało się Ministerstwo Sprawiedliwości. Prokurator jeździł luksusowymi samochodami, miał ogromny dom w Rybniku, a pieniądze wręcz wysypywały mu się z kieszeni. Wieloetapowe śledztwo wykazało, że w latach 1993-2002 miał przyjmować środki, rzekomo zbierane w ramach finansowego wsparcia prokuratury, które w rzeczywistości trafiały do jego prywatnej kieszeni.

Jerzy H. prędko doczekał się dymisji, nie pomogły jego tłumaczenia i próby odpierania zarzutów, a sąd nie uwierzył w jego wersję wydarzeń, jakoby otrzymał wsparcie finansowe od zamożnej teściowej. Twierdził bowiem, że kasa pochodziła z ogromnego spadku, który otrzymał. Wymiar sprawiedliwości udowodnił mu wyłudzanie pieniędzy od prywatnych biznesmenów, czego miał się dopuszczać przez niemal dekadę. Czy jednak w śmierć Jerzego H. w związku z tym wszystkim mogą być zamieszane osoby trzecie? Na to pytanie jeszcze nie znamy odpowiedzi.

Na razie prokuratura wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu. Nieoficjalne hipotezy mówią o możliwym zatruciu tlenkiem węgla, lecz to tylko spekulacje i domysły. Prawdę ma pomóc ujawnić sekcja zwłok, którą już zleocno. Do sprawy jeszcze wrócimy.

