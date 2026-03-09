Pożar hotelu w Tychach. Goście uciekali z budynku w nocy

Zofia Dąbrowska
2026-03-09 6:23

W nocy wybuchł groźny pożar w jednym z hoteli przy ulicy Kościuszki w Tychach. Płomienie szybko objęły poszycie dachu, zmuszając kilkanaście osób do opuszczenia swoich pokoi jeszcze przed dotarciem służb ratunkowych. Z żywiołem walczyło kilkudziesięciu strażaków, którym udało się ostatecznie zapanować nad sytuacją i zapobiec tragedii.

Nocny pożar hotelu w Tychach. Straż pożarna podała szczegóły

Dramatyczne sceny rozegrały się w nocy w województwie śląskim. Płomienie niespodziewanie pojawiły się na dachu hotelu przy ulicy Kościuszki w Tychach. Zagrożenie było na tyle poważne, że dwunastu przebywających tam gości podjęło decyzję o natychmiastowej ewakuacji jeszcze przed przyjazdem wozów strażackich. Jak potwierdził w rozmowie z dziennikarzami stacji RMF FM rzecznik tyskiej straży pożarnej młodszy kapitan Szymon Gniewkowski, wszystkie osoby znajdujące się w obiekcie zdołały bezpiecznie wyjść na zewnątrz i nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Oficer prasowy zaznaczył również, że lokalizacja źródła ognia w samym poszyciu dachowym stanowiła ogromne wyzwanie dla ratowników i wymusiła zadysponowanie na miejsce znacznych sił gaśniczych.

Sytuacja przy ulicy Kościuszki w Tychach opanowana. Trwa szukanie przyczyn

W kulminacyjnym momencie walki z żywiołem brało udział około 65 funkcjonariuszy straży pożarnej z wielu różnych zastępów. Ratownicy musieli prowadzić skomplikowane działania równolegle we wnętrzu budynku oraz z zewnątrz, aby skutecznie odciąć drogę płomieniom. Dzięki błyskawicznej interwencji ogień nie zdołał strawić niższych kondygnacji i ostatecznie uszkodził jedynie fragmenty konstrukcji dachowej. Po stłumieniu głównego pożaru służby spędziły jeszcze wiele czasu na dokładnym dogaszaniu pogorzeliska i monitorowaniu terenu pod kątem ukrytych zarzewi ognia. Obecnie uszkodzony hotel jest już w pełni zabezpieczony, a sprawę wkrótce przejmą specjaliści. Biegli z zakresu pożarnictwa przeprowadzą wkrótce szczegółowe oględziny, aby precyzyjnie ustalić, co spowodowało ten niebezpieczny incydent.

