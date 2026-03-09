Mama Sebastiana Fabijańskiego nie kryła łez. Na wizji wyznała, o co modli się dla syna

Tym razem uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" mieli opowiedzieć o najważniejszych kobietach w swoim życiu. Dla wielu był to wyjątkowo osobisty moment, ale to właśnie rozmowa Fabijańskiego z mamą najmocniej poruszyła publiczność. Aktor podkreślił, że jego mama po raz pierwszy stanęła przed kamerami. Już po chwili było jasne, że nie będzie to zwykły telewizyjny występ.

Mama Sebastiana Fabijańskiego zdobyła się na szczere wyznanie

Sebastian Fabijański nie ukrywał, że to właśnie ona jest dziś najważniejszą kobietą w jego życiu. Jego mama odpowiedziała jednak w sposób, którego mało kto się spodziewał. Z ogromnym wzruszeniem przyznała, że marzy o tym, by tę rolę przejęła kiedyś inna kobieta.

Tutaj może trochę zaskoczę, bo marzę, żeby to była inna kobieta w jego życiu najważniejsza. Modlę się bardzo intensywnie o żonę dla mojego syna i żeby był dobrym mężem. Sebastian jest teraz właśnie taki, jaki ja chciałam zawsze, żeby był. Po prostu ludzki.

Te słowa wybrzmiały wyjątkowo mocno. Nie chodziło tylko o życzenie matki, ale o coś znacznie głębszego – o potrzebę bliskości, bezpieczeństwa i stabilizacji w życiu syna. W studiu zrobiło się bardzo emocjonalnie, a sama wypowiedź szybko stała się jednym z najmocniejszych momentów całego odcinka.

Poruszające słowa o samotności i bólu aktora

Prawdziwe wzruszenie przyszło jednak chwilę później, gdy rozmowa zeszła na trudne doświadczenia Sebastiana Fabijańskiego. Jego mama opowiedziała o czasie, gdy musiał mierzyć się z krytyką, łatkami i ocenami ze strony innych. Nie ukrywała, że jako matka patrzyła na to z bólem, bo za ostrym wizerunkiem widziała przede wszystkim człowieka pogrążonego w smutku.

On był w tym taki samotny. Miałam wrażenie, ze jeśli nie ja to kto? Mnie jako matkę bardzo dotykało, że wszyscy go oceniali, że jest nieprzyjemny i szorstki. Nikt tego nie wiedział, że tam się kryje straszny smutek jego wewnętrzny.

To właśnie te słowa najmocniej wybrzmiały w całej rozmowie. Mama aktora pokazała widzom twarz Sebastiana Fabijańskiego, której na co dzień nie widać w mediach – bardziej kruchej, samotnej i pełnej emocji. Ten występ na długo zostanie zapamiętany nie przez taniec, ale przez prawdę, która nagle wybrzmiała na oczach wszystkich.

