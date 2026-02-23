Będą pieniądze dla firm technologicznych

BGK wnosi do funduszu 1 mld zł kapitału, natomiast EFI przeznacza na niego 500 mln zł i będzie zarządzać jego aktywami. Fundusz Future Tech Poland ma się skupiać na pobudzaniu inwestycji przez wspieranie funduszy venture capital, które z kolei będą lokować pieniądze w rozwijające się spółki technologiczne.

Uniezależnienie firm od obcego kapitału

Celem Future Tech Poland jest zwiększenie skali inwestycji w młode firmy technologiczne, ale też wzmocnienie lokalnych funduszy venture capital. Venture capital to forma finansowania dla innowacyjnych start-upów i małych/ średnich firm o dużym potencjale szybkiego wzrostu. Fundusz typu venture capital wkracza zazwyczaj na wczesnym etapie rozwoju firmy, a to, jak łatwo się domyślić, wiąże się ze sporym ryzykiem, więc w zamian za kapitał przejmuje udziały w finansowanych przez siebie przedsiębiorstwie. Aby Polska nadal się rozwijała, konieczne jest wzmocnienie rynku tych właśnie funduszy, inaczej polskie rozwijające się firmy będą szukały finansowania za granicą. Tymczasem w programie chodzi właśnie o to, by polskie innowacyjne firmy uniezależnić od zagranicznego kapitału. Polska ma się stać krajem, w którym powstają innowacyjne technologie i są skutecznie rozwijane.

– Inwestowanie w nowoczesne technologie stanowi centralny element naszej strategii rozwoju gospodarczego i finansowego. Future Tech Poland to nasza konkretna odpowiedź na rosnące potrzeby polskich funduszy venture capital i młodych spółek technologicznych – chcemy, żeby kapitał płynął tam, gdzie tworzy się przyszłość – mówi Mirosław Czekaj, prezes zarządu BGK.

Kapitały publiczny i prywatny razem

Zgodnie z planem pierwsze decyzje inwestycyjne FTP mają być zatwierdzone już w pierwszym kwartale tego roku, a cały program ma być w pełni wdrożony do końca 2027 roku.

Fundusz będzie inwestował w fundusze portfelowe typu venture capital oraz venture debt (to model finansowania zbliżony do pożyczki bankowej, jednak skierowany do start-upów). Wsparcie ma objąć cały cykl życia spółki:

faza seed – pomysł lub stworzenie prototypu

start-up – firma ma gotowy produkt i wychodzi na rynek,

later stage venture – przedsiębiorstwo działa, ale potrzebuje funduszy na dalszy rozwój,

growth capital – firma zdobywa nowe rynki (w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej).

– Future Tech Poland zapewni dopływ kapitału publicznego i zmobilizuje inwestorów prywatnych do wsparcia rozwoju nowoczesnych firm wysokotechnologicznych. Stworzony we współpracy z BGK fundusz FTP to największa jak dotąd pula środków w zarządzaniu EFI w Polsce. Nasze doświadczenie wspierania rozwoju ekosystemów VC w całej Unii Europejskiej pomoże uczynić z innowacyjności kolejne koło zamachowe polskiej gospodarki – zapewnia Marjut Falkstedt, prezes EFI.

Czym jest program Innovate Poland

To nowy program, który powstał z inicjatywny ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Ma łączyć kapitały publiczny i prywatny, a dzięki temu zwiększać inwestycje w polskie firmy o wysokim potencjale wzrostu. W pierwszej fazie do przedsiębiorstw trafi co najmniej 4 mld zł przez fundusze private equity i venture capital. Private equity to rodzaj inwestycji kapitałowych, gdzie fundusze pozyskują środki od instytucji czy zamożnych osób i inwestują je bezpośrednio w nienotowane na giełdzie firmy. Dzięki temu ich wartość w ciągu kilku lat znacząco wzrasta. Następnie firmy sprzedają z zyskiem fundusz. Projekt Innovate Poland ma tworzyć długoterminowy system finansowania innowacji w Polsce. Projekt jest wzorowany na modelu francuskim. Grupa instytucji w ramach programu, która będzie na początku dysponować 4 mld zł, ale dzięki dźwigni finansowej (udział kolejnych funduszy) będzie mogła zaangażować łącznie 8–10 mld zł.

– Innovate Poland to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki – w jej siłę, odporność i zdolność do konkurowania na globalnych rynkach. Zadaniem państwa jest tworzyć warunki, w których kapitał, talent i technologia mogą rosnąć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego uruchamiamy mechanizm, który nie tylko zasila rynek finansowaniem, lecz także wyznacza nowy standard współpracy. Polska ma potencjał, by stać się jednym z europejskich liderów innowacji – a ten program ma być jednym z fundamentów tego procesu – Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki.

Partnerem materiału jest Bank Gospodarstwa Krajowego