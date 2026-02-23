Będą pieniądze dla firm technologicznych

2026-02-23 14:33 Materiał sponsorowany

Dzisiejszy świat nie należy do tych, którzy mają dużo fabryk, ale do tych, którzy tworzą nowoczesne i nowatorskie technologie. Dlatego by wesprzeć w tym polskie rozwijające się firmy, powstał fundusz Future Tech Poland. Utworzyły go Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Do Future Tech Poland trafia aż 1,5 mld zł. Fundusz jest pierwszym i jednym z najważniejszych elementów ogłoszonego w listopadzie ubiegłego roku przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego programu Innovate Poland. Jeśli więc masz start-up i potrzebujesz pieniędzy, możesz zacierać ręce.

Autor: Andrey_popov/ Shutterstock

BGK wnosi do funduszu 1 mld zł kapitału, natomiast EFI przeznacza na niego 500 mln zł i będzie zarządzać jego aktywami. Fundusz Future Tech Poland ma się skupiać na pobudzaniu inwestycji przez wspieranie funduszy venture capital, które z kolei będą lokować pieniądze w rozwijające się spółki technologiczne.

Uniezależnienie firm od obcego kapitału

Celem Future Tech Poland jest zwiększenie skali inwestycji w młode firmy technologiczne, ale też wzmocnienie lokalnych funduszy venture capital. Venture capital to forma finansowania dla innowacyjnych start-upów i małych/ średnich firm o dużym potencjale szybkiego wzrostu. Fundusz typu venture capital wkracza zazwyczaj na wczesnym etapie rozwoju firmy, a to, jak łatwo się domyślić, wiąże się ze sporym ryzykiem, więc w zamian za kapitał przejmuje udziały w finansowanych przez siebie przedsiębiorstwie. Aby Polska nadal się rozwijała, konieczne jest wzmocnienie rynku tych właśnie funduszy, inaczej polskie rozwijające się firmy będą szukały finansowania za granicą. Tymczasem w programie chodzi właśnie o to, by polskie innowacyjne firmy uniezależnić od zagranicznego kapitału. Polska ma się stać krajem, w którym powstają innowacyjne technologie i są skutecznie rozwijane.

Inwestowanie w nowoczesne technologie stanowi centralny element naszej strategii rozwoju gospodarczego i finansowego. Future Tech Poland to nasza konkretna odpowiedź na rosnące potrzeby polskich funduszy venture capital i młodych spółek technologicznych – chcemy, żeby kapitał płynął tam, gdzie tworzy się przyszłość – mówi Mirosław Czekaj, prezes zarządu BGK.

Kapitały publiczny i prywatny razem

Zgodnie z planem pierwsze decyzje inwestycyjne FTP mają być zatwierdzone już w pierwszym kwartale tego roku, a cały program ma być w pełni wdrożony do końca 2027 roku.

Fundusz będzie inwestował w fundusze portfelowe typu venture capital oraz venture debt (to model finansowania zbliżony do pożyczki bankowej, jednak skierowany do start-upów). Wsparcie ma objąć cały cykl życia spółki:

  • faza seed – pomysł lub stworzenie prototypu
  • start-up – firma ma gotowy produkt i wychodzi na rynek,
  • later stage venture – przedsiębiorstwo działa, ale potrzebuje funduszy na dalszy rozwój,
  • growth capital – firma zdobywa nowe rynki (w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej).

Future Tech Poland zapewni dopływ kapitału publicznego i zmobilizuje inwestorów prywatnych do wsparcia rozwoju nowoczesnych firm wysokotechnologicznych. Stworzony we współpracy z BGK fundusz FTP to największa jak dotąd pula środków w zarządzaniu EFI w Polsce. Nasze doświadczenie wspierania rozwoju ekosystemów VC w całej Unii Europejskiej pomoże uczynić z innowacyjności kolejne koło zamachowe polskiej gospodarki – zapewnia Marjut Falkstedt, prezes EFI.

Czym jest program Innovate Poland

To nowy program, który powstał z inicjatywny ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Ma łączyć kapitały publiczny i prywatny, a dzięki temu zwiększać inwestycje w polskie firmy o wysokim potencjale wzrostu. W pierwszej fazie do przedsiębiorstw trafi co najmniej 4 mld zł przez fundusze private equity i venture capital. Private equity to rodzaj inwestycji kapitałowych, gdzie fundusze pozyskują środki od instytucji czy zamożnych osób i inwestują je bezpośrednio w nienotowane na giełdzie firmy. Dzięki temu ich wartość w ciągu kilku lat znacząco wzrasta. Następnie firmy sprzedają z zyskiem fundusz. Projekt Innovate Poland ma tworzyć długoterminowy system finansowania innowacji w Polsce. Projekt jest wzorowany na modelu francuskim. Grupa instytucji w ramach programu, która będzie na początku dysponować 4 mld zł, ale dzięki dźwigni finansowej (udział kolejnych funduszy) będzie mogła zaangażować łącznie 8–10 mld zł.

Innovate Poland to inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki – w jej siłę, odporność i zdolność do konkurowania na globalnych rynkach. Zadaniem państwa jest tworzyć warunki, w których kapitał, talent i technologia mogą rosnąć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego uruchamiamy mechanizm, który nie tylko zasila rynek finansowaniem, lecz także wyznacza nowy standard współpracy. Polska ma potencjał, by stać się jednym z europejskich liderów innowacji – a ten program ma być jednym z fundamentów tego procesu – Andrzej Domański, Minister Finansów i Gospodarki.

