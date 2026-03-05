Najbrzydsze miasto w Polsce według AI

Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga w analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków – także w sprawach, które dotyczą codziennego życia czy podróży. Algorytmy potrafią porównywać opinie internautów, oceny turystów, wygląd przestrzeni miejskiej czy estetykę zabudowy. Na tej podstawie wskazują miejsca uznawane za najpiękniejsze, ale też te, które nie cieszą się najlepszą opinią. W jednym z takich zestawień AI postanowiła sprawdzić dla nas, które miasto w Polsce uchodzi za najbrzydsze. Jaka miejscowość zdobyła niechlubne miano? Padło na Sosnowiec.

AI nie miała wątpliwości. Sosnowiec "wygrał"

W analizie uwzględniono kilka czynników: estetykę przestrzeni miejskiej, spójność architektoniczną, poziom zaniedbania oraz opinie użytkowników internetu i portali turystycznych. Na podstawie tych danych sztuczna inteligencja wskazała, że najmniej atrakcyjnym wizualnie miastem w Polsce jest właśnie Sosnowiec.

Algorytm zwrócił uwagę przede wszystkim na chaotyczną zabudowę, zaniedbane obszary poprzemysłowe oraz brak spójnej wizji urbanistycznej. W wielu miejscach dominują szare blokowiska i beton, które dla części osób sprawiają wrażenie przygnębiającego krajobrazu. Czy faktycznie tak jest? O tym przekonacie się sami, sprawdzając naszą galerię zdjęć poniżej.

Zdjęcia Sosnowca

Sosnowiec ma też swoje atuty

Choć AI wskazała Sosnowiec jako najmniej atrakcyjne wizualnie miasto, wielu mieszkańców z pewnością nie zgodzi się z taką opinią i wcale nas to nie dziwi. Okazuje się bowiem, że w mieście znajduje się wiele atrakcji oraz miejsc, które każdego roku przyciągają do siebie mnóstwo odwiedzających.

Co ciekawego w Sosnowcu? Oto najlepsze atrakcje

Wśród popularnych atrakcji wymienia się m.in.:

Park Sielecki, jeden z najstarszych parków w regionie,

Stawiki, popularny teren rekreacyjny nad wodą,

Pałac Schoena, XIX-wieczną rezydencję fabrykancką z muzeum,

Trójkąt Trzech Cesarzy, historyczne miejsce styku dawnych granic trzech imperiów.

Choć opinia AI może brzmieć surowo, warto pamiętać, że miasta zmieniają się z czasem. Wiele miejsc, które kiedyś kojarzyły się z przemysłem i szarymi blokowiskami, dziś przechodzi metamorfozę i zyskuje nowe oblicze.