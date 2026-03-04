Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych. Około godziny 13:00 służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie, który znalazł się na znacznej wysokości na konstrukcji wieży szybu Jerzy, zlokalizowanej tuż przy Silesia City Center. Na miejsce natychmiast skierowano liczne siły policji, straży pożarnej oraz zespół ratownictwa medycznego. Głównym celem operacji jest bezpieczne sprowadzenie mężczyzny na ziemię.

Mężczyzna ma nóż? Tajemnicze motywy

Atmosferę niepewności potęgują doniesienia świadków. Według ich relacji, mężczyzna może mieć przy sobie nóż oraz kajdanki. Policja na ten moment nie potwierdza tych informacji. Nieznane są również motywy jego desperackiego czynu. Wiadomo, że służbom udało się nawiązać z nim kontakt, jednak ze względu na dobro akcji, szczegóły rozmów nie są ujawniane.

Teren jest zabezpieczony

Akcja od kilku godzin przyciąga uwagę przechodniów, jednak ze względów bezpieczeństwa obszar wokół wieży został szczelnie odgrodzony.

- Teren wokół obiektu cały czas jest zabezpieczany przez służby ratunkowe

- informuje reporterka Radia ESKA.

Sytuacja pozostaje dynamiczna, a akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Będziemy informować na bieżąco o postępach w działaniach służb.