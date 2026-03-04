Sandra zmarła po wypadku na szkolnej wycieczce. Poruszające słowa mieszkańców

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-03-04 20:35

Mysłowice pogrążone w żałobie po śmierci Sandry, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego. Dziewczyna zmarła w wyniku tragicznego wypadku, do którego doszło podczas szkolnej wycieczki. Głos w sprawie zabrał prezydent miasta oraz dyrekcja szkoły.

i. Sandra zmarła po tragicznym wypadku

i

Autor: Pixabay.com zdj. ilustracyjne

Społecznością Mysłowic wstrząsnęła tragiczna informacja o śmierci Sandry, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki. Młoda dziewczyna zmarła po nieszczęśliwym wypadku, pozostawiając w głębokim smutku rodzinę, przyjaciół i całą szkolną społeczność.

Tragiczny wypadek na szkolnej wycieczce

Do dramatycznego zdarzenia doszło 11 lutego w Austrii, podczas wycieczki szkolnej. Jak wynika z informacji zamieszczonych na portalu pomagam.pl, Sandra uległa bardzo poważnemu wypadkowi w trakcie jazdy na snowboardzie. Od tamtej pory przebywała w austriackim szpitalu, gdzie lekarze utrzymywali ją w stanie śpiączki farmakologicznej. Według opinii medycznych, jej stan był niezwykle ciężki - prawa półkula mózgu nie wykazywała aktywności, a lewa funkcjonowała w bardzo ograniczonym stopniu. To nie pierwsza tragedia, która dotknęła rodzinę Sandry - dwa lata wcześniej dziewczyna straciła tatę. W sieci zorganizowano zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację 17-latki. Niestety, nadeszły najgorsze informacje - Sandra zmarła. 

Mysłowice w żałobie. Poruszający gest prezydenta

Na tragiczną wiadomość zareagowały władze miasta. Prezydent Mysłowic, Dariusz Wójtowicz, opublikował w mediach społecznościowych poruszający komunikat.

"Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci Sandry - uczennicy I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach. To niewyobrażalna strata dla Rodziny, Bliskich, Przyjaciół oraz całej społeczności szkolnej. W tych niezwykle bolesnych chwilach składam najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym, łącząc się z Państwem w żałobie. Niech pamięć o Sandrze – Jej młodości, marzeniach i obecności w życiu wielu osób - pozostanie w naszych sercach."

- napisał prezydent Mysłowic. 

W geście solidarności i żałoby, miasto podjęło symboliczną decyzję, o czym poinformowano na oficjalnym profilu Mysłowic.

"W związku z tragiczną śmiercią uczennicy I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach, wyrażając głęboki smutek i solidarność z Jej Rodziną, Bliskimi oraz całą społecznością szkolną, decyzją Dariusza Wójtowicza - Prezydenta Mysłowic, flaga na budynku Urzędu Miasta została opuszczona do połowy masztu. Ten symboliczny gest jest wyrazem naszego współczucia oraz łączenia się w żałobie z wszystkimi dotkniętymi tą bolesną stratą."

Społeczność szkolna żegna Sandrę. "Na zawsze pozostanie częścią naszej wspólnoty"

Głos zabrała również społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, do którego uczęszczała Sandra. W opublikowanym komunikacie podkreślono, jak ważną częścią wspólnoty była zmarła uczennica.

"Dziś cała społeczność naszej szkoły zatrzymała się na chwilę w ciszy, by uczcić pamięć Sandry. W skupieniu, bólu i wdzięczności za Jej obecność byliśmy razem – myślami przy Niej oraz przy Jej Rodzinie i Bliskich. Sandra na zawsze pozostanie częścią naszej szkolnej wspólnoty. Łączymy się w bólu z Rodziną Sandry."

Szkoła uruchomiła pomoc psychologiczną

W obliczu tragedii dyrekcja szkoły podjęła natychmiastowe działania, aby zapewnić wsparcie uczniom, rodzicom i pracownikom. Dyrektor placówki, Marta Drewnicka, poinformowała o uruchomieniu specjalnego punktu pomocy.

"Szanowni Państwo, w związku z tragiczną śmiercią naszej Uczennicy, informuję o uruchomieniu interwencyjnego punktu psychologiczno-pedagogicznego. Celem działania punktu jest udzielenie wsparcia uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły w tym niezwykle trudnym czasie. Zapewniamy możliwość rozmowy oraz profesjonalnej pomocy w godzinach popołudniowych. W punkcie dyżury pełnić będą psychologowie oraz pedagodzy szkolni."

- napisała Marta Drewnicka. 

Jak dodaje dyrektor szkoły, pomoc jest dostępna dla każdego, kto jej potrzebuje.

"Istnieje również możliwość umówienia indywidualnego spotkania po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem szkoły lub przez portal Librus. Zachęcamy wszystkich, którzy czują potrzebę rozmowy lub wsparcia, do skorzystania z oferowanej pomocy."

