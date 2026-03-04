Wyjechał z Polski do Dubaju robić biznes. Teraz namawia: „To najlepszy czas na inwestycje”

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-03-04 18:27

Chaos na Bliskim Wschodzie, Dubaj pod ostrzałem, a Flavio Paixao namawia, że to najlepszy moment na inwestowanie w nieruchomości... To nie żart - były gwiazdor Ekstraklasy po zakończeniu kariery został agentem nieruchomości działającym w dużej mierze w Dubaju. W obliczu trwającego konfliktu postanowił podzielić się "złotą radą", co spotkało się z szybką reakcją oburzonych kibiców.

Flavio Paixao

i

Autor: Gadomski Marcin / Super Express Flavio Paixao
  • Flavio Paixao zakończył piłkarską karierę w 2023 roku i skupił się na inwestycjach w nieruchomości.
  • Szczególnie ważny stał się dla niego Dubaj i zupełnie nic nie robi sobie z trwającego chaosu!
  • "Czasy paniki to najlepszy moment na inwestowanie w nieruchomości" - napisał Paixao. Oburzeni kibice zareagowali!

Dubaj pod ostrzałem, a Flavio Paixao namawia do inwestycji

Flavio Paixao przypomniał o sobie kibicom i mocno obrywa. Portugalski piłkarz w latach 2014-2023 grał w Polsce, najpierw w Śląsku Wrocław, a następnie zakończył karierę jako prawdziwa legenda Lechii Gdańsk. Wciąż jest najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy - w 310 meczach zdobył 108 goli, choć goniący go Jesus Imaz traci już tylko jedną bramkę. Kibice w Polsce mają z Paixao mnóstwo pozytywnych wspomnień, jego żona jest Polką, ale tym razem przejechali się po byłym piłkarzu.

Rywal Kacpra Tomasiaka utknął w Dubaju! Nadal czeka na wyjazd. „Wciąż żyję”

Galeria: Flavio Paixao i jego żona Dominika Peszel

Flavio Paixao i jego żona, Dominika Peszel
Galeria zdjęć 19

W obliczu trwającego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie część świata została sparaliżowana, a ludzie pogrążyli się w niepokoju. Mimo to, Paixao postanowił wykorzystać ten moment, aby... zachęcić do inwestycji w nieruchomości, którymi sam zajął się w Dubaju na piłkarskiej emeryturze.

"Czasy paniki i strachu są zawsze najlepszym momentem na inwestowanie w nieruchomości. Zapamiętaj to. Mądrzy inwestorzy dobrze o tym wiedzą!" - napisał Portugalczyk na Instagramie.

Co za żenada w Sejmie! Karol Nawrocki musi przeczytać, co zrobili posłowie PiS. Niewyobrażalna głupota

Jeszcze pięć dni temu Paixao zachęcał w mediach społecznościowych do inwestycji w pobliżu powstającego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kasyna. Wybuch konfliktu zbrojnego najwyraźniej nie ostudził jego zapału, co spotkało się z krytyczną reakcją kibiców.

Flavio Paixao i inwestycje w Dubaju

i

Autor: Flavio Paixao/ Instagram Flavio Paixao i inwestycje w Dubaju

"Flavio Paixao, były piłkarz Lechii Gdańsk, mieszkający w Polsce, w ostatnim czasie zajmował się m.in. nieruchomościami w Dubaju i wychwalał to miejsce. Dzisiaj wypuścił coś takiego. Że tacy ludzie nie mają za grosz wstydu!" - oburzają się internauci na platformie X.

Cóż, możemy tylko przypuszczać, jaka będzie reakcja 41-latka, jeśli w wyniku trwających działań zbrojnych ucierpi któraś z jego dubajskich nieruchomości...

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DUBAJ
PIŁKA NOŻNA
FLAVIO PAIXAO
IRAN