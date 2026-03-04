Wyjechał z Polski do Dubaju robić biznes. Teraz namawia: „To najlepszy czas na inwestycje”

Flavio Paixao zakończył piłkarską karierę w 2023 roku i skupił się na inwestycjach w nieruchomości.

Szczególnie ważny stał się dla niego Dubaj i zupełnie nic nie robi sobie z trwającego chaosu!

"Czasy paniki to najlepszy moment na inwestowanie w nieruchomości" - napisał Paixao. Oburzeni kibice zareagowali!

Dubaj pod ostrzałem, a Flavio Paixao namawia do inwestycji

Flavio Paixao przypomniał o sobie kibicom i mocno obrywa. Portugalski piłkarz w latach 2014-2023 grał w Polsce, najpierw w Śląsku Wrocław, a następnie zakończył karierę jako prawdziwa legenda Lechii Gdańsk. Wciąż jest najlepszym zagranicznym strzelcem w historii Ekstraklasy - w 310 meczach zdobył 108 goli, choć goniący go Jesus Imaz traci już tylko jedną bramkę. Kibice w Polsce mają z Paixao mnóstwo pozytywnych wspomnień, jego żona jest Polką, ale tym razem przejechali się po byłym piłkarzu.

W obliczu trwającego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie część świata została sparaliżowana, a ludzie pogrążyli się w niepokoju. Mimo to, Paixao postanowił wykorzystać ten moment, aby... zachęcić do inwestycji w nieruchomości, którymi sam zajął się w Dubaju na piłkarskiej emeryturze.

"Czasy paniki i strachu są zawsze najlepszym momentem na inwestowanie w nieruchomości. Zapamiętaj to. Mądrzy inwestorzy dobrze o tym wiedzą!" - napisał Portugalczyk na Instagramie.

Jeszcze pięć dni temu Paixao zachęcał w mediach społecznościowych do inwestycji w pobliżu powstającego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kasyna. Wybuch konfliktu zbrojnego najwyraźniej nie ostudził jego zapału, co spotkało się z krytyczną reakcją kibiców.

"Flavio Paixao, były piłkarz Lechii Gdańsk, mieszkający w Polsce, w ostatnim czasie zajmował się m.in. nieruchomościami w Dubaju i wychwalał to miejsce. Dzisiaj wypuścił coś takiego. Że tacy ludzie nie mają za grosz wstydu!" - oburzają się internauci na platformie X.

Cóż, możemy tylko przypuszczać, jaka będzie reakcja 41-latka, jeśli w wyniku trwających działań zbrojnych ucierpi któraś z jego dubajskich nieruchomości...