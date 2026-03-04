O biuście gwiazdy TVN zawsze się gadało. Teraz rozpięła bluzkę i odsłoniła piersi! Ludzie patrzyli jak zaczarowani

Kim jest Maluba? Gwiazda TVN rozpięła bluzkę, a ludzie patrzyli jak zaczarowani

Maluba to przykład gwiazdy telewizji, która cieszy się wielką popularnością także w internecie. Zwyciężczyni trzeciej edycji "Projekt Lady" TVN na Instagramie obserwowana jest przed niemal 400 tys. osób. Popularność jej przyniosły także freak-fighty. Maluba prywatnie jest żoną Macieja Rataja, walczącego m.in. w Fame MMA i Prime Show MMA. Sama także stoczyła walkę w oktagonie, w której pokonała Wiolę Kotelecką (podczas Prime MMA 3). Oprócz tego Magdalena Lubacz - Rataj realizuje się jako wokalistka. Niedawno o Malubie głośno było z powodu operacji nosa. Już po zabiegu gwiazda TVN pojawiła się na gali Fame Awards 2025, gdzie odsłoniła spory kawałek biustu. Generalnie celebrytka często pokazuje swoje kształty, choć nie przekracza przy tym granic dobrego smaku. Tym razem Maluba, znów zachowując granice - poszła krok dalej - rozpięła bluzkę i odsłoniła fragment piersi! Ludzie patrzyli jak zaczarowani.

49-letnia "Najlepsza polska dziennikarka" z odkrytym biustem na Gali Fame Awards 2025! Niegrzeczne widoki na salonach

Kreacja Maluby zrobiła największe wrażenie na premierze

Podczas uroczystej premiery filmu "Dobry chłopiec" w reżyserii Jana Komasy w warszawskim kinie Cinema City Sadyba nie sposób było nie dostrzec Maluby i jej biustu. Na pokazie jednak pojawiło się wiele innych gwiazd, m.in. Anna Czartoryska-Niemczycka, Maria Sadowska, Rafał Zawierucha, Anna Szymańczyk, Marta Dąbrowska, Hanna Bakuła, Sambor Czarnota, Gosia Baczyńska, Michał Piróg czy Andrzej Pągowski. Nie ma jednak wątpliwości, że to kreacja zwyciężczyni programu TVN "Projekt Lady" zrobiła największe wrażenie. W końcu o jej biuście zawsze sporo się mówiło, a teraz można było zobaczyć jego znaczną część.. Obłędne zdjęcia, na którym widać piersi Maluby, pokazujemy w naszej galerii.

Galeria: Gwiazda TVN Maluba eksponuje biust

