QUIZ. Sportowcy w polityce. Jan Tomaszewski nie był jedyny. Dopasuj sportowca do partii

Przemysław Ofiara
2026-03-04 11:45

Kariera sportowa to nie zawsze ostatni przystanek dla znanych atletów. Wielu z nich, po zakończeniu rywalizacji na arenach, decyduje się na wejście do świata polityki, wykorzystując swoją popularność. Czy pamiętasz, którzy sportowcy zamienili stadiony i hale na ławy sejmowe? Sprawdź swoją wiedzę w naszym wyjątkowym QUIZIE!

Autor: Radzik Tomasz / Super Express

Od boiska do Sejmu. Fenomen sportowców w polityce

Połączenie świata sportu i polityki od lat budzi duże emocje. Niektórzy sportowcy angażowali się w życie publiczne bez ubiegania się o urzędy, inni z kolei z pełnym zaangażowaniem parli do Sejmu czy Senatu. Mechanizm ten jest dość prosty – wielu z nich korzystało z ogromnej popularności i sympatii, którą zdobyli w trakcie kariery. Fani, którzy przez lata kibicowali im na arenach sportowych, chętnie oddawali na nich swoje głosy przy urnach wyborczych.

Jedną z najbardziej barwnych postaci na styku tych dwóch światów był bez wątpienia Janusz Wójcik. Były piłkarz, a później charyzmatyczny selekcjoner reprezentacji Polski, który zdobył z nią srebrny medal olimpijski, po zakończeniu kariery trenerskiej z sukcesem wystartował w wyborach i został posłem na Sejm RP.

QUIZ: Sportowcy w polityce. Sprawdź, czy pamiętasz ich wszystkich!

To właśnie piłkarze wyjątkowo chętnie garnęli się do polityki. Oprócz wspomnianego Wójcika, w parlamencie zasiadali również tacy futboliści jak Jan Tomaszewski, Roman Kosecki, Cezary Kucharski czy król strzelców mundialu z 1974 roku, Grzegorz Lato.

Jednak nie tylko przedstawiciele futbolu próbowali swoich sił w polityce. Nie wszyscy mogą pamiętać, że mandat posła sprawowali także mistrz olimpijski w gimnastyce sportowej Leszek Blanik czy wybitny siatkarz Paweł Papke. Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę na temat sportowców, którzy postanowili zostać politykami, jesteś w idealnym miejscu.

Zapraszamy do udziału w naszym specjalnym quizie! Uprzedzamy, od siódmego pytania zaczynają się prawdziwe schody.

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?
