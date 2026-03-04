Aryna Sabalenka zaręczyła się! Ukochany padł na kolana, co za pierścionek!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-03-04 7:36

Aryna Sabalenka zaręczyła się i wyglądało to bardzo romantycznie! Georgios Frangulis, ukochany liderki rankingu tenisistek, padł na kolana i oświadczył się, a Białorusinka powiedziała "tak". Potem pochwaliła się na Instagramie efektownym pierścionkiem zaręczynowym. Zobaczcie zdjęcia!

  • Aryna Sabalenka i Gergios Frangulis zaręczyli się.
  • Białorusinka i grecko-brazylijski biznesmen są parą od kilku lat, a oświadczyny miały miejsce w Indian Wells.
  • Zobaczcie zdjęcia z zaręczyn liderki rankingu WTA!

O zaręczynach Aryny Sabalenki i Georgiosa Frangulia plotkowano już od jakiegoś czasu, ale Białorusinka z uśmiechem prostowała te rewelacje. - Wszystko w swoim czasie! Nie ma presji! - komentowała ze śmiechem. Wreszcie mistrzyni US Open doczekała się. 

Oświadczyny Aryny Sabalenki i Georgiosa Frangulisa miały miejsce w Indian Wells w Kalifornii, gdzie rusza duży tenisowy turniej. Wyglądało bardzo romantycznie. Ukochany tenisistki padł na kolana, a liderka rankingu wyglądała na bardzo zaskoczoną. Biznesmen oświadczył się, prezentując ukochanej efektowny pierścionek. Białorusinka powiedziała "tak". Potem zaręczeni padli sobie w ramiona i zaczęli się całować. Następnie Sabalenka pochwaliła się na Instagramie efektownym pierścionkiem zaręczynowym.

GALERIA: ARYNA SABALENKA ZARĘCZYŁA SIĘ! CO ZA PIERŚCIONEK!

Aryna Sabalenka zaręczyła się z Gergiosem Frangulisem
Galeria zdjęć 48

Kim jest Georgiod Frangulis, narzeczony Aryny Sabalenki?

Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA i wielka rywalka Igi Świątek, od 2024 roku dzieli życie z brazylijskim przedsiębiorcą Georgiosem Frangulisem. To on zasiada w jej loży podczas najważniejszych meczów, dopingując ją m.in. podczas Australian Open 2026. 

Georgios Frangulis ma 37 lat czyli jest 10 lat starszy od Aryny Sabalenki. Biznesmen ma brazylijsko-greckie korzenie – jego rodzina pochodzi z Salonik, ale urodził się i wychował w São Paulo. Jest założycielem i CEO marki Oakberry – globalnej sieci specjalizującej się w zdrowej żywności, przede wszystkim miskach z açaí. Firma stała się fenomenem, a Frangulis zbudował dzięki niej majątek i rozpoznawalność (ma ponad 180 tys. obserwujących na Instagramie).

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis poznali się w 2024 roku na spotkaniu biznesowym. Białorusinka została ambasadorką Oakberry. Współpraca zawodowa szybko przerodziła się w romans. Oficjalnie potwierdzili związek w maju 2024, gdy pojawili się razem na Grand Prix Formuły 1 w Imoli. Od tamtej pory Georgios towarzyszy Arynie na turniejach, pomagał jej przejść przez trudne chwile po śmierci byłego partnera Konstantina Kołcowa (marzec 2024). Często spędzają razem wakacje w Grecji.

Aryna Sabalenka wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest dla niej wsparcie partnera. - Zawsze mnie rozśmiesza, wyciąga na fajne rzeczy w trudnych momentach – mówiła w wywiadach. W 2026 roku fani spekulowali już o zaręczynach. Sama Aryna żartobliwie rzucała „bez presji!” do kamery, patrząc na Georgiosa po jednym z meczów. Mimo plotek o wcześniejszym małżeństwie Frangulisa (zakończonym przed związkiem z Sabalenką), para wydaje się szczęśliwa i zgrana. On – biznesmen z pasją do sportu, ona – tenisistka na szczycie. Razem tworzą jedną z najciekawszych i najbardziej zgranych par w światowym sporcie.

Aryna Sabalenka i Paula Badosa w Dubaju
Galeria zdjęć 90
